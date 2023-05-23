الاتحاد الأوروبي يزود أوكرانيا بـ220 ألف قذيفة مدفعية و1300 صاروخ

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الثلاثاء)، أن دول الاتحاد أرسلت 220 ألف قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا بموجب برنامج مهم بدأ قبل شهرين، لتكثيف إمدادات الأسلحة إلى كييف لمساعدتها في مواجهة الغزو الروسي.
وأوضح "بوريل" أن دول الاتحاد قدمت أيضًا 1300 صاروخ بموجب البرنامج، وأنها تتجه لتسجيل هدف إمداد أوكرانيا بمليون قطعة من الذخيرة خلال عام، على الرغم من إحجام بعض دول التكتل عن تبني جدوى ذلك الهدف، وفقًا لـ"رويترز".
واعتبر مسؤول السياسة الخارجية لدى إعلانه الأرقام في ختام اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد في بروكسل أن "الأيام، والأسابيع، والشهور المقبلة، ستكون حاسمة استراتيجيًا في الحرب الأوكرانية".
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الاتحاد الأوروبي في تمويل برنامج مشترك واسع النطاق لشراء الذخائر، وتعكس تزايد انخراط الاتحاد في الشؤون العسكرية منذ اجتياح القوات الروسية لأوكرانيا في فبراير 2022.