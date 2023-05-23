الاتحاد الأوروبي يزود أوكرانيا بـ220 ألف قذيفة مدفعية و1300 صاروخ

وأوضح "بوريل" أن دول الاتحاد قدمت أيضًا 1300 صاروخ بموجب البرنامج، وأنها تتجه لتسجيل هدف إمداد أوكرانيا بمليون قطعة من الذخيرة خلال عام، على الرغم من إحجام بعض دول التكتل عن تبني جدوى ذلك الهدف، وفقًا لـ"رويترز".