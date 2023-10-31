أثناء مطالبته بتمويل لإسرائيل.. أمريكيون رافضون لحرب غزة يقاطعون كلمة "بلينكن" في الكونجرس

قاطع ناشطون رافضون لاستمرار الحرب على قطاع غزة، وزيرَ الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، اليوم "الثلاثاء"، بهتافات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، خلال تحدّثه في جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، خصصت لمناقشة إرسال مساعدات عاجلة إلى إسرائيل وأوكرانيا.
ورفع الناشطون لافتاتٍ كُتب عليها: "لا للحرب في غزة"، و"أوقفوا إطلاق النار"، ورفع البعض أياديهم المخضبة رمزيًّا بالدماء؛ وفقًا لـ"الحرة".
وأثناء مناقشة "بلينكن" طلب الإدارة تقديم مساعدات ضخمة طارئة بقيمة "105" مليارات دولار للحرب في أوكرانيا وإسرائيل؛ رفعت امرأةٌ لافتةً كُتب عليها: "وقف إطلاق النار في غزة"، و"لا لتمويل الحرب"، قبل أن يتدخل أحد عناصر الأمن لإخراجها من القاعة، وقالت أثناء طردها: "أكثر من "500" طفل قتلوا في غزة".
وقبضت شرطة الكونجرس على حوالي "12" شخصًا؛ بسبب الاحتجاج بشكل غير قانوني داخل مبنى مجلس الشيوخ.