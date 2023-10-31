أثناء مطالبته بتمويل لإسرائيل.. أمريكيون رافضون لحرب غزة يقاطعون كلمة "بلينكن" في الكونجرس

وأثناء مناقشة "بلينكن" طلب الإدارة تقديم مساعدات ضخمة طارئة بقيمة "105" مليارات دولار للحرب في أوكرانيا وإسرائيل؛ رفعت امرأةٌ لافتةً كُتب عليها: "وقف إطلاق النار في غزة"، و"لا لتمويل الحرب"، قبل أن يتدخل أحد عناصر الأمن لإخراجها من القاعة، وقالت أثناء طردها: "أكثر من "500" طفل قتلوا في غزة".