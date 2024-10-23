20 شهيدًا في غارات إسرائيلية على غزة وحصار متصاعد شمال القطاع والأمم المتحدة تعلن مقتل موظف الأونروا

قال مسعفون وسكان في شمال قطاع غزة: إن 20 شخصًا لقوا مصرعهم، الأربعاء، في غارات إسرائيلية مكثَّفة استهدفت أنحاء قطاع غزة؛ حيث صعد الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية في الشمال، وطوّق مستشفيات وملاجئ للنازحين، وأصدر أوامر للسكان بالتوجه جنوبًا.