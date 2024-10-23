20 شهيدًا في غارات إسرائيلية على غزة وحصار متصاعد شمال القطاع والأمم المتحدة تعلن مقتل موظف الأونروا

قال مسعفون وسكان في شمال قطاع غزة: إن 20 شخصًا لقوا مصرعهم، الأربعاء، في غارات إسرائيلية مكثَّفة استهدفت أنحاء قطاع غزة؛ حيث صعد الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية في الشمال، وطوّق مستشفيات وملاجئ للنازحين، وأصدر أوامر للسكان بالتوجه جنوبًا.
وقالت وزارة الصحة في غزة ومنظمة الصحة العالمية، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز عربية": إنهما غير قادرتين على بدء حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بسبب النزوح الجماعي والقصف المستمر.
يأتي هذا في وقت استهدفت فيه القواتُ الإسرائيلية أماكنَ لجوء النازحين في جباليا؛ مما أدّى إلى محاصرة المستشفيات وتوقف الخدمات الطبية.
وأعلنت بلديةُ غزة مقتلَ اثنين من موظفيها، فيما أكدت الأونروا مقتل أحد موظفيها في غارة إسرائيلية.