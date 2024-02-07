أمريكا.. لا ملاحقة لبايدن في قضية تعامله مع "الوثائق السرية"

وكان وزير العدل ميريك غارلاند قد عَيّن "هور" مدعيًا عامًّا خصوصيًّا في هذه القضية، بعد أن تم العثور في 2022 في مكتب قديم لبايدن في ديلاوير، على وثائق رسمية مصنفة "سرية للغاية" يعود تاريخها إلى الفترة التي كان فيها الرئيس الحالي نائبًا للرئيس باراك أوباما؛ وفقًا لما ذكرته "فرانس برس".