"زعيم فاغنر" رفض عرضًا بالانضمام للجيش النظامي الروسي

وقال بوتين: إن "عددًا من مقاتلي فاغنر أومؤوا بالإيجاب عندما طرحتُ ذلك العرض.. لكن بريغوجين، الذي كان يجلس في المقابل ولم يرَ كل هذا، قال بعد أن استمع: "لا. الرجال غير متوافقين مع هذا القرار".