بعد اتصاله ببايدن.. "زيلينسكي": أحداث روسيا كشفت ضعف حكم بوتين

ودعا زيلينسكي في بيان إلى ممارسة ضغط عالمي على روسيا، وأضاف عبر تويتر بأنه ناقش أيضًا مع بايدن التوسع في التعاون الدفاعي، والتركيز على الأسلحة طويلة المدى، مؤكدًا أهمية تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكراني، ومشيرًا إلى أنهما بحثا كذلك موقف البلدين قبل القمة القادمة لحلف شمال الأطلسي.