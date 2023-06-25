بعد اتصاله ببايدن.. "زيلينسكي": أحداث روسيا كشفت ضعف حكم بوتين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد إنه بحث هاتفيًّا مع نظيره الأمريكي جو بايدن مسار الأعمال القتالية في الحرب الأوكرانية-الروسية، وكذلك التطورات الأخيرة في روسيا، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، لفت "زيلينسكي" إلى أن الأحداث التي وقعت في روسيا السبت كشفت ضعف حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفًا بأنه ناقش هذه الاضطرابات مع بايدن.
ودعا زيلينسكي في بيان إلى ممارسة ضغط عالمي على روسيا، وأضاف عبر تويتر بأنه ناقش أيضًا مع بايدن التوسع في التعاون الدفاعي، والتركيز على الأسلحة طويلة المدى، مؤكدًا أهمية تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكراني، ومشيرًا إلى أنهما بحثا كذلك موقف البلدين قبل القمة القادمة لحلف شمال الأطلسي.
وفي وقت لاحق قال البيت الأبيض في بيان إن بايدن أكد لنظيره الأوكراني دعم واشنطن لكييف، بما في ذلك استمرار المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.
وأضاف بيان البيت الأبيض بأن الرئيسين بحثا الهجوم المضاد للجيش الأوكراني ضد القوات الروسية.
وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف قد قال في وقت سابق أمس إنه ناقش مع نظيره الأمريكي لويد أوستن هاتفيًّا الأحداث الأخيرة في روسيا، واتفقا على أن السلطات الروسية "ضعيفة".
وأعلن مؤسس مجموعة (فاغنر) العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين أمس العصيان المسلح ضد الجيش الروسي، متهمًا الجيش بقصف معسكرات لمقاتلي (فاغنر) في أوكرانيا، قبل أن يوافق بريغوجين على وقف تمرده بعد وساطة من رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو.