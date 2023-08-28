روسيا.. إحباط هجمات ليليّة شنّتها طائرات مسيّرة أوكرانيّة

أعلنت السلطات الروسيّة، فجر الاثنين، إحباط هجمات ليليّة شنّتها طائرات مسيّرة أوكرانيّة في منطقتي موسكو وبريانسك (غرب).
وقال رئيس بلديّة العاصمة الروسيّة سيرغي سوبيانين على "تلغرام": "دمّرت قوّات الدفاع الجوّي لمنطقة ليوبيرتسي (جنوب شرق العاصمة) طائرة بلا طيّار كانت تحلّق باتّجاه موسكو".
وأضاف: "لم تقع إصابات أو أضرار وفقًا للمعلومات الأولية"، مشيرًا إلى أن الأجهزة المعنيّة موجودة على الأرض.
وذكرت وزارة الدفاع أنّ كييف هي من نفّذت الهجوم الذي أحبِط نحو الساعة 4:30 (1:30 ت غ).
وأعلنت أوكرانيا الاثنين أن قواتها استعادت السيطرة على قرية روبوتين الواقعة على الجبهة الجنوبية، حيث تأمل قواتها تحقيق اختراق في هجومها على المواقع الروسية المحصنة.
وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار في تصريحات نقلها التلفزيون: "تم تحرير روبوتين.. قواتنا تتقدم جنوب شرق روبوتين وجنوب مالا توكماشكا".
ووجّهت السويد اتهامات بالتجسس لصالح موسكو لسويدي روسي أوقف العام الماضي في منزله في ستوكهولم إثر عملية دهم لافتة نُفّذت بواسطة مروحية.
وتم رسميًا توجيه اتهامات لسيرغي سكفورتسوف (60 عامًا) بالقيام بـ"أنشطة استخباراتية مخالفة للقانون" ضد الولايات المتحدة والسويد على مدى عِقد إلى حين توقيفه في نوفمبر 2022، بحسب ما أظهرت وثائق المحكمة.