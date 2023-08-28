روسيا.. إحباط هجمات ليليّة شنّتها طائرات مسيّرة أوكرانيّة

وتم رسميًا توجيه اتهامات لسيرغي سكفورتسوف (60 عامًا) بالقيام بـ"أنشطة استخباراتية مخالفة للقانون" ضد الولايات المتحدة والسويد على مدى عِقد إلى حين توقيفه في نوفمبر 2022، بحسب ما أظهرت وثائق المحكمة.