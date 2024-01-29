السودان.. مقتل أكثر من 50 شخصاً في هجوم بمنطقة أبيي

وبحسب الوكالة، فإن "المهاجمين كانوا شباناً من إحدى القبائل المحلية من منطقة واراب المجاورة"، مشيرة إلى أن "أفراد هذه القبيلة يتنازعون منذ فترة طويلة على الأراضي في أبيي مع قبيلة أخرى".