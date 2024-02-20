الدول العربية تصوّت على قرار أممي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

ويعارض مشروع القرار الأمريكي الهجوم البري الإسرائيلي المتوقع في رفح، والذي تقول بشأنه واشنطن إنه "لا ينبغي أن يحدث في ظل الظروف الحالية"، كما يحذر من الآثار الخطيرة على السلام والأمن الإقليميين في حال نزوح الفلسطينين في غزة إلى البلدان المجاورة.