الملك عبدالله الثاني في لقاء مع وفد أمريكي: الأردن لن يكون ساحة حرب إقليمية

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأحد، وفدًا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي، في اجتماع تناول التطورات الراهنة بالمنطقة، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.