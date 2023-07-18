مسؤول: الاتحاد الأوروبي سيُبقي على عقوبات الصواريخ المفروضة على إيران

نقلت "رويترز" عن مسؤول أوروبي اليوم (الثلاثاء) أنه لا يتوقع إيجاد صعوبة في إقناع دول الاتحاد الأوروبي بالإبقاء على العقوبات المتعلقة بالصواريخ الباليستية المفروضة على إيران، التي من المقرر أن تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.