مسؤول: الاتحاد الأوروبي سيُبقي على عقوبات الصواريخ المفروضة على إيران

نقلت "رويترز" عن مسؤول أوروبي اليوم (الثلاثاء) أنه لا يتوقع إيجاد صعوبة في إقناع دول الاتحاد الأوروبي بالإبقاء على العقوبات المتعلقة بالصواريخ الباليستية المفروضة على إيران، التي من المقرر أن تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال المسؤول، الذي اشترط عدم نشر اسمه أو منصبه: " أرى فرصة سانحة بحلول نهاية عام 2023 لمحاولة التفاوض على اتفاق نووي مع إيران لخفض التصعيد".
وأضاف المسؤول للصحفيين في واشنطن: "قد تكون لدينا فرصة صغيرة لمحاولة استئناف المحادثات معهم حول العودة إلى الاتفاق النووي على الأقل التوصل إلى اتفاق لخفض التصعيد قبل نهاية العام".