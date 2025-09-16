"مهندس عصر مليء بالمخاطر والمفاجآت ".. كيف غيّر "ترامب" العالم ومكانة أميركا فيه؟

ومع غياب الضغط الأمريكي، تتصاعد جرأة روسيا: صواريخ تضرب أهدافًا مدنية في أوكرانيا بعيدًا عن الجبهات، ومصنع أمريكي يُدمر، مكاتب أوروبية تتضرر في كييف، وأسقطت بولندا طائرات مسيرة روسية في 10 سبتمبر قرب قرية ووهين، معتبرة الانتهاك اختبارًا للناتو، ثم هرعت طائرات رومانية لاعتراض أخرى، وأعرب مسؤولون أمريكيون مثل روبيو ودوروثي شيا عن القلق، لكن ترامب – الضامن النهائي للدفاع المتبادل – يقوضهم، مرسلًا إشارة لموسكو بالإفلات، وهذا التساهل يخلق سيناريوهات خطيرة: تصعيد في أوروبا الشرقية، دورة من الاستفزازات قد تنفجر إلى حرب، وإذا اعتقد بوتين أن ترامب لن يرد، ثم غير رأيه فجأة، فإن سوء التفاهمات قد تكون أخطر من النوايا المتعمدة، وفي النهاية، هل سيعيد ترامب بناء أمريكا القوية، أم يدفعها إلى هوة الضعف العالمي؟