لا تقصف أهدافًا عسكرية.. مزارعو الموز في لبنان: قوات الاحتلال تستهدف المواطنين وأرزاقهم

وقال المزارعون في بيان لهم: إن "الغارة المعادية استهدفت سيارة بيك آب لنقل الموز في منطقة الزهراني"، معتبرين أن "هذا الاعتداء هو اعتداء واضح على البشر، وعلى أرزاق الناس، وتخويفهم من تحصيل أرزاقهم".