لا تقصف أهدافًا عسكرية.. مزارعو الموز في لبنان: قوات الاحتلال تستهدف المواطنين وأرزاقهم

نفى مزارعو الموز في جنوب لبنان، اليوم السبت، استهدافَ جيش الاحتلال أهدافًا عسكرية في منطقة البراك بالزهراني في عمق الجنوب، وأكدوا أن القصف يطال المدنيين وأرزاقهم.
وقال المزارعون في بيان لهم: إن "الغارة المعادية استهدفت سيارة بيك آب لنقل الموز في منطقة الزهراني"، معتبرين أن "هذا الاعتداء هو اعتداء واضح على البشر، وعلى أرزاق الناس، وتخويفهم من تحصيل أرزاقهم".
ولفتوا، وفق "روسيا اليوم"، إلى أن الاعتداء سيؤثّر سلبًا على الحركة الزراعية في المنطقة.
وفي وقت سابق استهدفت المدفعيةُ التابعة لجيش الاحتلال مواقعَ في جنوب لبنان، في منطقة الزهراني التي تبعد حوالي 40 كم عن الناقورة، فيما تم استهداف أطراف بلدتَي الضهيرة وطيرحرفا في القطاع الغربي بجنوب لبنان بالمدفعية.
وتشهد الحدودُ اللبنانية توتُّرًا وتبادلًا متقطّعًا لإطلاق النار والقذائف، بين جيش الاحتلال و"حزب الله"، منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.