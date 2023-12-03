"الخارجية الفلسطينية" تحذّر من مخططات "نتنياهو" لتكريس الفصل بين الضفة وغزة

وأدانت الجرائم الجماعية والمجازر المتواصلة جراء استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، والتي تُخَلف على مدار الساعة المزيد من الشهداء والجرحى، وتدمّر المنازل، وتعمّق الكارثة الإنسانية والنزوح القسري في أوساط المدنيين الفلسطينيين؛ في ظل انعدام وشح الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمواطنين، واستمرار تهديد قوات الاحتلال للمواطنين في خان يونس بالنزوح، واستمرار نتنياهو وفريق حربه في قرع طبول الحرب بحجج وذرائع واهية، وتكرار هجومه غير المبرر على السلطة الوطنية الفلسطينية وقيادتها؛ في محاولة لتكريس الفصل بين الضفة والقطاع لضرب وتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.