"نيويورك تايمز": روسيا تشتري ملايين القذائف والصواريخ من كوريا الشمالية

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن تقارير استخبارية أمريكية، اليوم (الثلاثاء)، أن روسيا تشتري ملايين من قذائف المدفعية والصواريخ من كوريا الشمالية".
وذكر مسؤولون أمريكيون أن قرار روسيا باللجوء إلى إيران، ثم كوريا الشمالية، يؤشر إلى أن العقوبات والقيود على الصادرات التي تفرضها الولايات المتحدة وأوروبا، تمسّ قدرة موسكو على تأمين إمدادات لجيشها.
وبيّنت "نيويورك تايمز" أن واشنطن قدمتّ تفاصيل محدودة من المعلومات الاستخبارية التي رُفعت عنها السرية أخيراً، بشأن الأسلحة التي تسلّمتها موسكو، وموعد إبرام الصفقة أو حجم الشحنة.
وأضافت أن "العقوبات الغربية على روسيا قيّدت بشدة سلاسل التوريد الخاصة بها، وأرغمتها على اللجوء إلى دول منبوذة، مثل كوريا الشمالية وإيران، للحصول على إمدادات عسكرية".