"نيويورك تايمز": روسيا تشتري ملايين القذائف والصواريخ من كوريا الشمالية

وذكر مسؤولون أمريكيون أن قرار روسيا باللجوء إلى إيران، ثم كوريا الشمالية، يؤشر إلى أن العقوبات والقيود على الصادرات التي تفرضها الولايات المتحدة وأوروبا، تمسّ قدرة موسكو على تأمين إمدادات لجيشها.