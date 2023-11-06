الخارجية الفلسطينية: تصريحات "سموتريتش" كشفت نوايا الاحتلال في ضمّ الضفة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدعوة الاستعمارية التي أطلقها وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو سموتريتش، لإنشاء (مناطق عازلة وآمنة في محيط مستوطنات الضفة الغربية) بحجج وذرائع واهية.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الدعوة هو سرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين وضمها الى المستعمرات والبؤر العشوائية القائمة لتعميق وتوسيع الاستعمار في أرض دولة فلسطين، كجزء لا يتجزأ من عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقال الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن الحكومة الاسرائيلية وبهذه الدعوات والتصريحات العنصرية والتحريضية تكشف عن نواياها وحقيقة سياستها التي تنفذها على الارض من خلال تدمير قطاع غزة وتهجير سكانه لتصفية القضية الفلسطينية.
وطالبت الدول كافة بإدانة هذا التصريح واتخاذ ما يلزم من الاجراءات العملية لوقف الاستيطان وسرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين وأموالهم حماية لما تبقى من حل الدولتين.