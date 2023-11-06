الخارجية الفلسطينية: تصريحات "سموتريتش" كشفت نوايا الاحتلال في ضمّ الضفة

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الدعوة هو سرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين وضمها الى المستعمرات والبؤر العشوائية القائمة لتعميق وتوسيع الاستعمار في أرض دولة فلسطين، كجزء لا يتجزأ من عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.