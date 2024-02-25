بدء التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الروسية

وأوضح نائب رئيس لجنة الانتخابات الإقليمية في "كامتشاتكا"، "إيغور شامراييف"، أنه يمكن لنحو 30 ألف شخص في شبه جزيرة "كامتشاتكا" أن يدلوا بأصواتهم مبكرًا، ومن بينهم رعاة غزلان الرنة، والعاملون في محطات الأرصاد الجوية، وحراس المنارات، والعسكريون في المواقع المعزولة؛ وفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.