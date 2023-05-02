العالم
الجامعة العربية تدعو إلى الوقف الفوري للقتال في السودان دون قيد أو شرط
طالبت بالالتزام بالهدنة تجنباً لتفاقم الأوضاع
دعت الجامعة العربية، اليوم (الثلاثاء)، إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال القتالية في السودان من دون قيد أو شرط، وذلك في قرار حمل الرقم 8913 صدر عن اجتماع مجلس الجامعة بشأن تطورات الوضع في السودان.
وطالب القرار بالالتزام بالهدنة سعياً نحو عدم تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوداني، كما طالب بإخلاء المستشفيات والمرافق المدنية من أي قوات أو مظاهر عسكرية.
ودان بأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، وبخاصة الطبية منها في السودان وقتل المدنيين.
وشدد على ضرورة حل الأزمة الراهنة بما يضمن أمن السودان وسيادته ووحدته الترابية.