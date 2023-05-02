الجامعة العربية تدعو إلى الوقف الفوري للقتال في السودان دون قيد أو شرط

دعت الجامعة العربية، اليوم (الثلاثاء)، إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال القتالية في السودان من دون قيد أو شرط، وذلك في قرار حمل الرقم 8913 صدر عن اجتماع مجلس الجامعة بشأن تطورات الوضع في السودان.