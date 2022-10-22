مصر تدين الهجوم على ميناء الضبة اليمني وتحمّل ميليشيا الحوثي مسؤولية التصعيد

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، بأشد العبارات، الهجوم الغاشم الذي نفّذته ميليشيا الحوثي بطائرتيْن مسيرتيْن على ميناء الضبة النفطي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت- جنوب شرقي اليمن.
وحمّلت مصر -في بيان صادر عن وزارة الخارجية- ميليشيا الحوثي مسؤولية التصعيد الراهن في اليمن، وعرقلة جهود تجديد الهدنة.
وأكّدت مصر ضرورة تخلي ميليشيا الحوثي عن مواقفها المتعنتة، والتجاوب بشكل فوري مع المساعي الدولية والإقليمية لتجديد الهدنة، على النحو الذي يمهّد الطريق إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق نار، وإفساح المجال أمام جهود التسوية السياسية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.
كما حذّر البيان من مغبة استغلال أي طرف للظروف الدولية الراهنة لتأجيج الصراع في اليمن، وتهديد أمن واستقرار المنطقة وطرق الملاحة، أو محاولة الاستحواذ على المقدرات الاقتصادية للشعب اليمنى الشقيق، وشدّد على دعم مصر الراسخ لوحدة اليمن وسيادته على أراضيه وتضامنها الكامل معه في مواجهة التهديدات كافة.