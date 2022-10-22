مصر تدين الهجوم على ميناء الضبة اليمني وتحمّل ميليشيا الحوثي مسؤولية التصعيد

وأكّدت مصر ضرورة تخلي ميليشيا الحوثي عن مواقفها المتعنتة، والتجاوب بشكل فوري مع المساعي الدولية والإقليمية لتجديد الهدنة، على النحو الذي يمهّد الطريق إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق نار، وإفساح المجال أمام جهود التسوية السياسية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.