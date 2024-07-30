3 مجازر جديدة وحصيلة العدوان على غزة ترتفع إلى 39400 شهيد

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 39400، غالبيتهم من الأطفال، والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.