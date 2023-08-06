وزير العدل السابق في إدارة ترامب يعلن استعداده للشهادة ضده خلال محاكمته في يناير

أعلن المدعي العام السابق بيل بار أنه مستعد للشهادة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في محاكمته في 6 يناير؛ إذ رد بار، الذي عينه ترامب: "بالطبع"، عندما سُئل في برنامج "Face the Nation" على قناة CBS عما إذا كان على استعداد للظهور كشاهد في محاكمة ترامب بشأن تهم اتحادية تتعلق بالجهود المزعومة لإلغاء انتخابات 2020.