بعد تحطم سد "نهر دنيبرو".. الفيضانات تُغرِق جنوب أوكرانيا وفقدان 7 أشخاص

ووفق "سكاي نيوز عربية" خاض السكان في المياه العميقة التي غمرت منازلهم؛ حيث أظهرت مقاطع مصورة غصت بها وسائل التواصل الاجتماعي، قيام رجال الإنقاذ بإجلاء سكان القرى التي غمرتها المياه إلى مناطق آمنة، كما أظهر تسجيل آخر المياه تملأ شوارع مدينة نوفا كاخوفسكا، الخاضعة لسيطرة روسيا، على الجانب الشرقي من النهر.