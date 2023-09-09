100 عام ولا أعنف.. المغرب تهتزّ بـ"زلزال تاريخي".. قتلى وفرار إلى الشوارع

وأوضح ناصر جابور، وهو رئيس قسم في المعهد، لوكالة المغرب العربي للأنباء؛ أن الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، وحدد مركزه 80 كيلومترًا جنوب غربي مدينة مراكش، شعر به سكان العديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كيلومتر.