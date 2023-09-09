100 عام ولا أعنف.. المغرب تهتزّ بـ"زلزال تاريخي".. قتلى وفرار إلى الشوارع

شهد المغربُ ليلةً عصيبة، أمس الجمعة، عقب الزلزال الذي يعتبر الأعنف في تاريخ البلاد، وخلّف مئات الضحايا بين قتلى ومصابين.
وبلغت قوة الزلزال حوالي 7 درجات على مقياس ريختر، وهو الأكبر في تاريخ المملكة المغربية؛ حيث أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 632 وفاة، و329 إصابة، من بينها 51 إصابة خطيرة.
وقد ضرب الزلزالُ أقاليمَ الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، وتسبب في أضرار مادية وانهيارات للمباني، فيما خرجوا من منازلهم إلى الشوارع خوفًا من الهزات الأرضية.
في فبراير 2004، وقع زلزال كانت قوته 6.3 في محافظة الحسيمة، خلّف 628 قتيلًا، وفي فبراير 1960 حدث زلزال بمدينة أغادير خلّف 12 ألف قتيل؛ أي ثلث سكان المدينة.
وأكّد مسؤول بالمعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، أن الهزات الارتدادية التي أعقبت، أو ستعقب، الزلزال الذي ضرب المغرب ليل الجمعة؛ أقلّ قوة وقد لا يشعر بها السكان.
وأوضح ناصر جابور، وهو رئيس قسم في المعهد، لوكالة المغرب العربي للأنباء؛ أن الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، وحدد مركزه 80 كيلومترًا جنوب غربي مدينة مراكش، شعر به سكان العديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كيلومتر.
وأضاف: أن "الهزّة الرئيسية تلتْها مئات من الهزّات الارتدادية بلغت أقواها حول 6 درجات"، مشيرًا إلى أن "الهزات الارتدادية عمومًا تكون أقلّ قوة من الهزة الرئيسية"؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وحسب المسؤول: فإن الهزات الارتدادية تفقد قوتها كلما ابتعدنا عن مركز الزلزال. وقال جابور: "إنها المرة الأولى منذ قرن التي يسجل فيها المركزُ هزةً أرضية عنيفة بهذا الشكل في المغرب".
من جانبها قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن الزلازل بهذا الحجم في المنطقة غير شائعة، ولكنها ليست غير متوقّعة، والعديد من المساكن في منطقة زلزال المغرب معرضة للاهتزاز.
وأضافت الهيئة: "من المعروف أن الزلازل الكبيرة في جميع أنحاء منطقة البحر المتوسط تنتج تسونامي كبيرة ومدمرة، وأحد الزلازل التاريخية الأكثر بروزًا داخل المنطقة؛ هو زلزال لشبونة في 1 نوفمبر 1755، الذي قدّر حجمه من البيانات غير الآلية بنحو 8.0".
وتابعت: "يعتقد أن زلزال لشبونة عام 1755 قد وقع داخل، أو بالقرب من، صدع تحويل جزر الأزور وجبل طارق، الذي يحدد الحدود بين الصفائح الأفريقية والأوراسية قبالة الساحل الغربي للمغرب والبرتغال".