الاحتلال يعتقل "3200" فلسطيني من الضفة منذ السابع من أكتوبر الماضي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو "3200" فلسطيني من الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلّة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، في بيان، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية؛ أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال وصل إلى أكثر من 7 آلاف أسير، بينهم أكثر من "200" طفل، ونحو "78" أسيرة، ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.
وكانت قوات الاحتلال قد صعّدت من عمليات الاعتقال منذ بدء العدوان، التي يرافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب تخريب وتدمير منازل الفلسطينيين، والاعتداءات بالضرب على عائلات المعتقلين، إلى جانب جريمة الإعدامات الميدانية المتواصلة.