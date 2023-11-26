الاحتلال يعتقل "3200" فلسطيني من الضفة منذ السابع من أكتوبر الماضي

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، في بيان، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية؛ أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال وصل إلى أكثر من 7 آلاف أسير، بينهم أكثر من "200" طفل، ونحو "78" أسيرة، ومئات المرضى والجرحى، بعضهم بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.