خروقات مستمرة للهدنة.. قتال كثيف بالخرطوم بالقرب من القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش

ويبدو أن الجانبين يسعيان إلى السيطرة على مناطق في العاصمة الخرطوم قبل أي مفاوضات محتملة، ومع ذلك فإن قائدي الطرفين لم يُبديا علنًا استعدادهما لإجراء محادثات بعد استمرار القتال لأكثر من أسبوعين حتى الآن.