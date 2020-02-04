أندية الحي الترفيهية تقيم فعالية الملوك العظماء والرياضة نمط حياة صحي

بهدف تنمية أهمية الرياضة في حياة الإنسان وتعزيز قيمة العمل التطوعي

أقام نادي الحي بابتدائية سهيمة الأنصارية، فعالية بعنوان "الرياضة نمط حياة صحي"، والتي تهدف إلى تنمية أهمية الرياضة في حياة الإنسان.

وشارك في الفعالية الأطفال الملتحقون بالنادي حيث تم إعداد الفواكه والتي يحتاجها الإنسان بشكل جذاب من قبل الطلاب والطالبات؛ وذلك لتعويدهم على تناول الفواكه وكذلك تنمية روح المشاركة فيما بينهم.

كما أقام النادي برنامجاً بعنوان "أنا وأمي والتحدي الكبير"، والذي أقيم بالصالة الرياضية بمقر النادي؛ وهدف إلى تنمية العلاقات الإيجابية بين الأم وأطفالها من خلال اللعب، حيث حضر البرنامج قرابة ٩٧ من أعضاء وزوار النادي من فئات عمرية مختلفة، تمت التوعية خلال الفعالية بأهمية اللعب مع الأطفال، وتخللت الفعالية بعض المسابقات والتحديات الرياضية بين الأمهات وأطفالهن.

وفي السياق ذاته، أقام نادي حي ربيعة الرأي، مبادرة تطوعية لتنظيف وترتيب مسجد الحي، لتعزيز قيمة العمل التطوعي، وحس المسؤولية الاجتماعية لدى أهالي الحي، وذلك في مسجد الحي حيث شارك في النشاط ١٢ من أعضاء النادي.





وبالتزامن مع النشاط التطوعي، أقام نادي ربيعة الرأي في قاعة مصادر التعلم ندوة بعنوان "العظماء (ملوك المملكة العربية السعودية) والتي حضرها قرابة ٣٥ من مرتادي النادي من أعضاء و زوار، وتناولت الندوة سيرة ومناقب ملوك المملكة منذ المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله وحتى خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله.



