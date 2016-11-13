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"الفهيد" يتفقد محكمة صامطة ويحث على سرعة إنجاز القضايا

اطلع على سير العمل واستمع لشكاوى عدد من المواطنين

قام الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد، اليوم بزيارة تفقدية لمحكمة صامطة العامة.

وتأتي هذه الزيارة بتوجيه من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

وكان في استقبال فضيلة نائب رئيس المحكمة الشيخ يحيى إبراهيم شعبي مباركي، وأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة.

وكان الأمين العام قد اجتمع بنائب رئيس المحكمة وقضاتها، وناقش معهم إجراءات العمل، وآلية تطويرها، والمعوقات التي تعترض إنجازه. كما ناقش متطلبات المحكمة، وتشكيلها المزمع تنفيذه قريبًا.

كما حث فضيلته أصحاب الفضيلة على مضاعفة الجهد، وسرعة إنجاز القضايا التي ترد للمحكمة. مقدرًا لهم جهودهم، وحاجة المحكمة للدعم بالقضاة لمقابلة حجم الأعمال التي ترد إليها.

وقد اطلع على أهم الإنجازات التي حققتها محكمة صامطة في اجتماعه، وتحدث عن الخطط التطويرية لأعمال المجلس الأعلى للقضاء خلال المرحلة القادمة.. مرحبًا بالمقترحات والملحوظات كافة التي يقدمها أصحاب الفضيلة القضاة للمجلس.

بعد ذلك قام بجولة في أقسام المحكمة، واطلع على سير العمل، كما استمع لشكاوى عدد من المواطنين.

محكمة صامطة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الفهيد" يتفقد محكمة صامطة ويحث على سرعة إنجاز القضايا
سبق

قام الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد، اليوم بزيارة تفقدية لمحكمة صامطة العامة.

وتأتي هذه الزيارة بتوجيه من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

وكان في استقبال فضيلة نائب رئيس المحكمة الشيخ يحيى إبراهيم شعبي مباركي، وأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة.

وكان الأمين العام قد اجتمع بنائب رئيس المحكمة وقضاتها، وناقش معهم إجراءات العمل، وآلية تطويرها، والمعوقات التي تعترض إنجازه. كما ناقش متطلبات المحكمة، وتشكيلها المزمع تنفيذه قريبًا.

كما حث فضيلته أصحاب الفضيلة على مضاعفة الجهد، وسرعة إنجاز القضايا التي ترد للمحكمة. مقدرًا لهم جهودهم، وحاجة المحكمة للدعم بالقضاة لمقابلة حجم الأعمال التي ترد إليها.

وقد اطلع على أهم الإنجازات التي حققتها محكمة صامطة في اجتماعه، وتحدث عن الخطط التطويرية لأعمال المجلس الأعلى للقضاء خلال المرحلة القادمة.. مرحبًا بالمقترحات والملحوظات كافة التي يقدمها أصحاب الفضيلة القضاة للمجلس.

بعد ذلك قام بجولة في أقسام المحكمة، واطلع على سير العمل، كما استمع لشكاوى عدد من المواطنين.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
08:51 PM

"الفهيد" يتفقد محكمة صامطة ويحث على سرعة إنجاز القضايا

اطلع على سير العمل واستمع لشكاوى عدد من المواطنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد، اليوم بزيارة تفقدية لمحكمة صامطة العامة.

وتأتي هذه الزيارة بتوجيه من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

وكان في استقبال فضيلة نائب رئيس المحكمة الشيخ يحيى إبراهيم شعبي مباركي، وأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة.

وكان الأمين العام قد اجتمع بنائب رئيس المحكمة وقضاتها، وناقش معهم إجراءات العمل، وآلية تطويرها، والمعوقات التي تعترض إنجازه. كما ناقش متطلبات المحكمة، وتشكيلها المزمع تنفيذه قريبًا.

كما حث فضيلته أصحاب الفضيلة على مضاعفة الجهد، وسرعة إنجاز القضايا التي ترد للمحكمة. مقدرًا لهم جهودهم، وحاجة المحكمة للدعم بالقضاة لمقابلة حجم الأعمال التي ترد إليها.

وقد اطلع على أهم الإنجازات التي حققتها محكمة صامطة في اجتماعه، وتحدث عن الخطط التطويرية لأعمال المجلس الأعلى للقضاء خلال المرحلة القادمة.. مرحبًا بالمقترحات والملحوظات كافة التي يقدمها أصحاب الفضيلة القضاة للمجلس.

بعد ذلك قام بجولة في أقسام المحكمة، واطلع على سير العمل، كما استمع لشكاوى عدد من المواطنين.

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