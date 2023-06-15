كشفت النتائج الأولية لاختبار لقاح مضاد لـ "كوفيد-19" على الفئران المخبرية، أنه لا يزيد من حدة المرض، وأن جرعة واحدة من العقار يمكن أن توفر الوقاية من الفيروس. ووفق موقع bioRxiv، فقد أظهرت الدراسات السابقة للقاحات المضادة للفيروسات القريبة من SARS-CoV-2، أن اللقاحات المضادة لهذا النوع من الفيروسات يمكن أن يكون لها تأثير سلبي، يزيد من شدة المرض، خاصة المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة. وبحسب ما أورده "روسيا اليوم" فإن هذا الخطر، يعتبر العائق الرئيس، الذي تتحتم إزالته، قبل اختبار اللقاح على آلاف الأشخاص الأصحاء. ووفقاً لنتائج هذه الدراسة، حقن الباحثون فئراناً مخبرية عمرها ستة أسابيع بجرع مختلفة من اللقاح، بما فيها جرعات قوية جداً؛ بهدف تحفيز استجابة منظومة المناعة، وبعد ذلك تعرضت هذه الفئران إلى تأثير الفيروس. ويؤكد الباحثون أن النتائج الأولية أظهرت أن هذا اللقاح الذي تنتجه شركة Moderna الأمريكية هو "مادة مناعية قوية"، ويمكنه تحييد نشاط الفيروس بجرعة واحدة فقط. وأشاروا كذلك إلى أن "الجرعات الوقائية الصغيرة لم تسبب أمراض المناعة الذاتية"، حيث إنه وبعد تعرض الفئران لتأثير الفيروس لم تسبب مسارًا أكثر حدة للمرض. وبينت نتائج الاختبارات اللاحقة، أن اللقاح يسبب استجابة قوية للأجسام المضادة، وهذا مهم جداً لكبح نشاط الفيروس ومنعه من إلحاق الضرر بالخلايا، كما أن اللقاح يحمي الرئتين من الإصابة بالفيروس دون تأثيرات سمية. ولا تعني هذه النتائج، بالضرورة، أن يكون للقاح نفس التأثير في البشر، لذلك ستكون نتائج اختباره على البشر حاسمة. وقد أعلنت الشركة المصنعة أنها تعتزم البدء في اختباره على البشر في شهر يوليو بمشاركة 30 ألف شخص.

جرعة واحدة كفيلة بالوقاية.. نتائج جديدة لاختبار لقاح "كورونا" على الفئران صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-15 كشفت النتائج الأولية لاختبار لقاح مضاد لـ "كوفيد-19" على الفئران المخبرية، أنه لا يزيد من حدة المرض، وأن جرعة واحدة من العقار يمكن أن توفر الوقاية من الفيروس.



ووفق موقع bioRxiv، فقد أظهرت الدراسات السابقة للقاحات المضادة للفيروسات القريبة من SARS-CoV-2، أن اللقاحات المضادة لهذا النوع من الفيروسات يمكن أن يكون لها تأثير سلبي، يزيد من شدة المرض، خاصة المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة.



وبحسب ما أورده "روسيا اليوم" فإن هذا الخطر، يعتبر العائق الرئيس، الذي تتحتم إزالته، قبل اختبار اللقاح على آلاف الأشخاص الأصحاء.



ووفقاً لنتائج هذه الدراسة، حقن الباحثون فئراناً مخبرية عمرها ستة أسابيع بجرع مختلفة من اللقاح، بما فيها جرعات قوية جداً؛ بهدف تحفيز استجابة منظومة المناعة، وبعد ذلك تعرضت هذه الفئران إلى تأثير الفيروس.



ويؤكد الباحثون أن النتائج الأولية أظهرت أن هذا اللقاح الذي تنتجه شركة Moderna الأمريكية هو "مادة مناعية قوية"، ويمكنه تحييد نشاط الفيروس بجرعة واحدة فقط.



وأشاروا كذلك إلى أن "الجرعات الوقائية الصغيرة لم تسبب أمراض المناعة الذاتية"، حيث إنه وبعد تعرض الفئران لتأثير الفيروس لم تسبب مسارًا أكثر حدة للمرض.



وبينت نتائج الاختبارات اللاحقة، أن اللقاح يسبب استجابة قوية للأجسام المضادة، وهذا مهم جداً لكبح نشاط الفيروس ومنعه من إلحاق الضرر بالخلايا، كما أن اللقاح يحمي الرئتين من الإصابة بالفيروس دون تأثيرات سمية.



ولا تعني هذه النتائج، بالضرورة، أن يكون للقاح نفس التأثير في البشر، لذلك ستكون نتائج اختباره على البشر حاسمة. وقد أعلنت الشركة المصنعة أنها تعتزم البدء في اختباره على البشر في شهر يوليو بمشاركة 30 ألف شخص.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 02:49 PM

جرعة واحدة كفيلة بالوقاية.. نتائج جديدة لاختبار لقاح "كورونا" على الفئران نتائج الاختبارات اللاحقة بينت أن اللقاح يسبب استجابة قوية للأجسام المضادة





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كشفت النتائج الأولية لاختبار لقاح مضاد لـ "كوفيد-19" على الفئران المخبرية، أنه لا يزيد من حدة المرض، وأن جرعة واحدة من العقار يمكن أن توفر الوقاية من الفيروس.



ووفق موقع bioRxiv، فقد أظهرت الدراسات السابقة للقاحات المضادة للفيروسات القريبة من SARS-CoV-2، أن اللقاحات المضادة لهذا النوع من الفيروسات يمكن أن يكون لها تأثير سلبي، يزيد من شدة المرض، خاصة المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة.



وبحسب ما أورده "روسيا اليوم" فإن هذا الخطر، يعتبر العائق الرئيس، الذي تتحتم إزالته، قبل اختبار اللقاح على آلاف الأشخاص الأصحاء.



ووفقاً لنتائج هذه الدراسة، حقن الباحثون فئراناً مخبرية عمرها ستة أسابيع بجرع مختلفة من اللقاح، بما فيها جرعات قوية جداً؛ بهدف تحفيز استجابة منظومة المناعة، وبعد ذلك تعرضت هذه الفئران إلى تأثير الفيروس.



ويؤكد الباحثون أن النتائج الأولية أظهرت أن هذا اللقاح الذي تنتجه شركة Moderna الأمريكية هو "مادة مناعية قوية"، ويمكنه تحييد نشاط الفيروس بجرعة واحدة فقط.



وأشاروا كذلك إلى أن "الجرعات الوقائية الصغيرة لم تسبب أمراض المناعة الذاتية"، حيث إنه وبعد تعرض الفئران لتأثير الفيروس لم تسبب مسارًا أكثر حدة للمرض.



وبينت نتائج الاختبارات اللاحقة، أن اللقاح يسبب استجابة قوية للأجسام المضادة، وهذا مهم جداً لكبح نشاط الفيروس ومنعه من إلحاق الضرر بالخلايا، كما أن اللقاح يحمي الرئتين من الإصابة بالفيروس دون تأثيرات سمية.



ولا تعني هذه النتائج، بالضرورة، أن يكون للقاح نفس التأثير في البشر، لذلك ستكون نتائج اختباره على البشر حاسمة. وقد أعلنت الشركة المصنعة أنها تعتزم البدء في اختباره على البشر في شهر يوليو بمشاركة 30 ألف شخص.