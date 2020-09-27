أمريكا ترسل مليوناً و600 ألف جرعة لقاح "كورونا" إلى مصر

تقدم بمقتضى مبادرة "كوفاكس"

بدأت الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين)، شحن أكثر من مليون و600 ألف جرعة من لقاحات كورونا إلى مصر.

وذكر مسؤول أن اللقاحات تقدم بمقتضى مبادرة تسهيل الوصول العالمي للقاح "كوفيد-19" "كوفاكس"، وهي شراكة دولية مصممة لتوزيع جرعات اللقاح بشكل عادل، لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، وفقاً لـ"الحرة".

وكان البيت الأبيض قد أعلن قبل مدة عن اعتزام واشنطن توزيع اللقاحات على 92 بلداً نامياً عبر آلية "كوفاكس" بإنصاف، مع تسليم 200 مليون جرعة بحلول نهاية العام.