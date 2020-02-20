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صالون الرياض الفني يحتفل بمرور 6 سنوات على تأسيسه

يعد ركيزة جديدة للفن السعودي الأصيل

احتفى صالون الرياض الفني مساء أمس بمرور 6 سنوات على تأسيسه، وسط حضور فني وإعلامي كبير في العاصمة الرياض.

ويعد الصالون الفني إحدى الركائز الفنية الجديدة في العاصمة السعودية الرياض، وداعمًا رئيسًا للفنانين ومصدرًا ومرجعًا أساسيًا لعشاق الفن والإبداع السعودي الأصيل، كما أنه يمثل فرصة رائعة وهمزة وصل بين الأجيال الفنية للقاء وتبادل الخبرات والأفكار بما يُسهم في خدمة وتعزيز الحركة الفنية السعودية وإحياء موروثها الفني.

ويعد أول صالون فني وأدبي مستقل في المنطقة الوسطى، وجاء تأسيسه قبل ست سنوات بمجهودات ذاتية ومبادرات متواضعة من قِبل الفنان خالد عبد الرحيم، وسمي في البداية بصالون خالد عبد الرحيم الفني، وتفاعلاً مع رؤية المملكة 2030 أخذ منعطفًا آخر، فتم تغيير اسمه من صالون خالد عبد الرحيم إلى صالون الرياض الفني.

ويهدف الصالون الذي يُقام بشكل شهري إلى تعزيز دور الفنان بالمجتمع من خلال تكريمه والاحتفاء به كنشاط اجتماعي من منسوبي الصالون لمن أثروا الساحة الفنية بأعمالهم، حيث تقوم فكرة الصالون على تكريم المبدعين في الفن السعودي، وتقديم الشكر والثناء لهم على ما قدموه خلال مسيرتهم ودعمهم في مختلف المجالات الفنية.

يُذكر أن للصالون نشاطات فنية وأدبية عديدة، حيث شارك في الاحتفاء في العديد من المناسبات الوطنية من خلال فرقته الموسيقية التي تضم نخبة متنوعة من نجوم الفن والعازفين والممثلين والتي شاركت أخيرًا في الكثير من الأعمال الفنية أبرزها مشاركة الفرقة الموسيقية في الفيلم السعودي السينمائي". المرشحة المثالية" ومسرحية وش أخبارك" من بطولة الفنان فايز المالكي في موسم الرياض.

صالون الرياض الفني الرياض

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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صالون الرياض الفني يحتفل بمرور 6 سنوات على تأسيسه
سبق

احتفى صالون الرياض الفني مساء أمس بمرور 6 سنوات على تأسيسه، وسط حضور فني وإعلامي كبير في العاصمة الرياض.

ويعد الصالون الفني إحدى الركائز الفنية الجديدة في العاصمة السعودية الرياض، وداعمًا رئيسًا للفنانين ومصدرًا ومرجعًا أساسيًا لعشاق الفن والإبداع السعودي الأصيل، كما أنه يمثل فرصة رائعة وهمزة وصل بين الأجيال الفنية للقاء وتبادل الخبرات والأفكار بما يُسهم في خدمة وتعزيز الحركة الفنية السعودية وإحياء موروثها الفني.

ويعد أول صالون فني وأدبي مستقل في المنطقة الوسطى، وجاء تأسيسه قبل ست سنوات بمجهودات ذاتية ومبادرات متواضعة من قِبل الفنان خالد عبد الرحيم، وسمي في البداية بصالون خالد عبد الرحيم الفني، وتفاعلاً مع رؤية المملكة 2030 أخذ منعطفًا آخر، فتم تغيير اسمه من صالون خالد عبد الرحيم إلى صالون الرياض الفني.

ويهدف الصالون الذي يُقام بشكل شهري إلى تعزيز دور الفنان بالمجتمع من خلال تكريمه والاحتفاء به كنشاط اجتماعي من منسوبي الصالون لمن أثروا الساحة الفنية بأعمالهم، حيث تقوم فكرة الصالون على تكريم المبدعين في الفن السعودي، وتقديم الشكر والثناء لهم على ما قدموه خلال مسيرتهم ودعمهم في مختلف المجالات الفنية.

يُذكر أن للصالون نشاطات فنية وأدبية عديدة، حيث شارك في الاحتفاء في العديد من المناسبات الوطنية من خلال فرقته الموسيقية التي تضم نخبة متنوعة من نجوم الفن والعازفين والممثلين والتي شاركت أخيرًا في الكثير من الأعمال الفنية أبرزها مشاركة الفرقة الموسيقية في الفيلم السعودي السينمائي". المرشحة المثالية" ومسرحية وش أخبارك" من بطولة الفنان فايز المالكي في موسم الرياض.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
09:06 PM

صالون الرياض الفني يحتفل بمرور 6 سنوات على تأسيسه

يعد ركيزة جديدة للفن السعودي الأصيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفى صالون الرياض الفني مساء أمس بمرور 6 سنوات على تأسيسه، وسط حضور فني وإعلامي كبير في العاصمة الرياض.

ويعد الصالون الفني إحدى الركائز الفنية الجديدة في العاصمة السعودية الرياض، وداعمًا رئيسًا للفنانين ومصدرًا ومرجعًا أساسيًا لعشاق الفن والإبداع السعودي الأصيل، كما أنه يمثل فرصة رائعة وهمزة وصل بين الأجيال الفنية للقاء وتبادل الخبرات والأفكار بما يُسهم في خدمة وتعزيز الحركة الفنية السعودية وإحياء موروثها الفني.

ويعد أول صالون فني وأدبي مستقل في المنطقة الوسطى، وجاء تأسيسه قبل ست سنوات بمجهودات ذاتية ومبادرات متواضعة من قِبل الفنان خالد عبد الرحيم، وسمي في البداية بصالون خالد عبد الرحيم الفني، وتفاعلاً مع رؤية المملكة 2030 أخذ منعطفًا آخر، فتم تغيير اسمه من صالون خالد عبد الرحيم إلى صالون الرياض الفني.

ويهدف الصالون الذي يُقام بشكل شهري إلى تعزيز دور الفنان بالمجتمع من خلال تكريمه والاحتفاء به كنشاط اجتماعي من منسوبي الصالون لمن أثروا الساحة الفنية بأعمالهم، حيث تقوم فكرة الصالون على تكريم المبدعين في الفن السعودي، وتقديم الشكر والثناء لهم على ما قدموه خلال مسيرتهم ودعمهم في مختلف المجالات الفنية.

يُذكر أن للصالون نشاطات فنية وأدبية عديدة، حيث شارك في الاحتفاء في العديد من المناسبات الوطنية من خلال فرقته الموسيقية التي تضم نخبة متنوعة من نجوم الفن والعازفين والممثلين والتي شاركت أخيرًا في الكثير من الأعمال الفنية أبرزها مشاركة الفرقة الموسيقية في الفيلم السعودي السينمائي". المرشحة المثالية" ومسرحية وش أخبارك" من بطولة الفنان فايز المالكي في موسم الرياض.

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