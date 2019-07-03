النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هدف": طرح 29 ألف فرصة تدريبية لـ 15 ألف طالب قُبلوا في "صيفي"

غداً آخر موعد للتسجيل .. بهدف تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن طرح 29389 فرصة تدريبية، عرضتها 1754 منشأة في القطاع الخاص، ضمن برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، حيث تم قبول نحو 15084 طالباً وطالبة في البرنامج حتى الآن.

وجدّد "هدف" دعوته إلى المنشآت والجهات التدريبية، للتسجيل في البرنامج، وعرض الفرص التدريبية عبر الرابط:http://saifi.hrdf.org.sa.

وبيّن الصندوق، أن آخر موعد لطرح الفرص التدريبية من قِبل منشآت القطاع الخاص والمعاهد التدريبية، وكذلك لاختيار الفرص التدريبية من قِبل الطلاب، سيكون غداً، فيما سيبدأ تنفيذ البرنامج في الرابع من ذي القعدة الموافق للسابع من يوليو، وينتهي في 29 ذو القعدة الموافق للأول من أغسطس.

يأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، بناءً على الأمر السامي الكريم وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المُنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملاً فأكثر، بقبول نسبة من الطلبة والطالبات، بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتركز دور الصندوق، في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسة "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب".

وأعد "هدف" دليلاً إرشادياً للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ "صيفي"؛ لشرح كيفية المشاركة في البرنامج؛ حيث يقدم البرنامج فرصاً تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد على تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هدف": طرح 29 ألف فرصة تدريبية لـ 15 ألف طالب قُبلوا في "صيفي"
سبق

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن طرح 29389 فرصة تدريبية، عرضتها 1754 منشأة في القطاع الخاص، ضمن برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، حيث تم قبول نحو 15084 طالباً وطالبة في البرنامج حتى الآن.

وجدّد "هدف" دعوته إلى المنشآت والجهات التدريبية، للتسجيل في البرنامج، وعرض الفرص التدريبية عبر الرابط:http://saifi.hrdf.org.sa.

وبيّن الصندوق، أن آخر موعد لطرح الفرص التدريبية من قِبل منشآت القطاع الخاص والمعاهد التدريبية، وكذلك لاختيار الفرص التدريبية من قِبل الطلاب، سيكون غداً، فيما سيبدأ تنفيذ البرنامج في الرابع من ذي القعدة الموافق للسابع من يوليو، وينتهي في 29 ذو القعدة الموافق للأول من أغسطس.

يأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، بناءً على الأمر السامي الكريم وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المُنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملاً فأكثر، بقبول نسبة من الطلبة والطالبات، بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتركز دور الصندوق، في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسة "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب".

وأعد "هدف" دليلاً إرشادياً للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ "صيفي"؛ لشرح كيفية المشاركة في البرنامج؛ حيث يقدم البرنامج فرصاً تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد على تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
11:03 AM

"هدف": طرح 29 ألف فرصة تدريبية لـ 15 ألف طالب قُبلوا في "صيفي"

غداً آخر موعد للتسجيل .. بهدف تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
555

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن طرح 29389 فرصة تدريبية، عرضتها 1754 منشأة في القطاع الخاص، ضمن برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، حيث تم قبول نحو 15084 طالباً وطالبة في البرنامج حتى الآن.

وجدّد "هدف" دعوته إلى المنشآت والجهات التدريبية، للتسجيل في البرنامج، وعرض الفرص التدريبية عبر الرابط:http://saifi.hrdf.org.sa.

وبيّن الصندوق، أن آخر موعد لطرح الفرص التدريبية من قِبل منشآت القطاع الخاص والمعاهد التدريبية، وكذلك لاختيار الفرص التدريبية من قِبل الطلاب، سيكون غداً، فيما سيبدأ تنفيذ البرنامج في الرابع من ذي القعدة الموافق للسابع من يوليو، وينتهي في 29 ذو القعدة الموافق للأول من أغسطس.

يأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، بناءً على الأمر السامي الكريم وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المُنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملاً فأكثر، بقبول نسبة من الطلبة والطالبات، بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتركز دور الصندوق، في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسة "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب".

وأعد "هدف" دليلاً إرشادياً للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ "صيفي"؛ لشرح كيفية المشاركة في البرنامج؛ حيث يقدم البرنامج فرصاً تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد على تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,552
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,380
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,807
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,339

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة