بالصور .. اختتام مهرجان السيارات الكلاسيكية في "بجيري الدرعية"

حظي بمشاركات كثيرة من داخل المملكة وخارجها

اختتمت مساء أمس السبت، فعاليات مهرجان الدرعية الثالث للسيارات الكلاسيكية، الذي حظي بمشاركات كثيرة من داخل المملكة وخارجها.

بلغ عدد السيارات التي عرضت في المهرجان أكثر من 550 سيارة قديمة ونادرة، خضعت للتحكيم من قبل لجان مختصة، بمشاركة الجمهور الذين حرصوا على التوافد للمهرجان للاطلاع على كل ما هو جديد في عالم السيارات الكلاسيكية ولمتابعة الفعاليات المصاحبة.

وجاء التتويج برعاية وإشراف من محافظة الدرعية ودعم من الهيئة العامة للترفيه ورعاية شركة أرامكو السعودية، وشركة توكيلات الجزيرة فورد، وبتنظيم مؤسسة الدرعية الأثرية للمعارض والمؤتمرات.

شهد المهرجان آلاف الزوار من المهتمين والهواة من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، ومملكة البحرين، والكويت، وعمان، إضافة إلى عدد من الأمراء والدبلوماسيين، كان على رأسهم محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل.

كما حظي المهرجان بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الكلاسيكية Fiva، روني كرم.

وفي كلمة خاصة ألقاها رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان، بحضور الملاك، المشاركين وروني كرم، عبر فيها عن فخره واعتزازه بما وصلت إليه المملكة في هواية السيارات الكلاسيكية، وتغيير الفكر الذي كان يغطي كيان هذه الهواية، مستمعًا لكلمات زوار ومشاركي المهرجان من دولة الإمارات وعمان والبحرين، وغيرهم، وطرح الأفكار والخطط المستقبلية لهذه الهواية.