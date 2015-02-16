تعاملت أمانة منطقة الرياض مع 3,935 مركبة مهملة خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري في العاصمة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأشارت الأمانة إلى أنها أشعرت ملاك 2,039 مركبة بضرورة المسارعة في إزالتها؛ تفاديًا لحجزها وتطبيق العقوبات النظامية، في وقت رفعت فيه 1,896 مركبة لم يستجب ملاكها مع الإشعارات، وسجلت بحقهم الغرامات والجزاءات وفقًا للوائح والأنظمة البلدية. وأكدت الأمانة ضرورة التزام الجميع بالتخلص من المركبات وفق الطرق النظامية، وعدم تركها بطريقة عشوائية في الأماكن العامة، مثمنةً دور الأهالي ووعيهم في المحافظة على جمال المدينة ونظافتها. وتأتي جهود أمانة منطقة الرياض في رفع المركبات المهملة متكاملة مع العديد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة في المدينة، وتحسين مشهدها الحضري؛ تحقيقًا لمستهدفات العاصمة الطموحة، وتعزيزًا تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.

أمانة الرياض تتعامل مع 3,935 مركبة مهملة خلال يناير الماضي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-16 تعاملت أمانة منطقة الرياض مع 3,935 مركبة مهملة خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري في العاصمة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.



وأشارت الأمانة إلى أنها أشعرت ملاك 2,039 مركبة بضرورة المسارعة في إزالتها؛ تفاديًا لحجزها وتطبيق العقوبات النظامية، في وقت رفعت فيه 1,896 مركبة لم يستجب ملاكها مع الإشعارات، وسجلت بحقهم الغرامات والجزاءات وفقًا للوائح والأنظمة البلدية.



وأكدت الأمانة ضرورة التزام الجميع بالتخلص من المركبات وفق الطرق النظامية، وعدم تركها بطريقة عشوائية في الأماكن العامة، مثمنةً دور الأهالي ووعيهم في المحافظة على جمال المدينة ونظافتها.



وتأتي جهود أمانة منطقة الرياض في رفع المركبات المهملة متكاملة مع العديد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة في المدينة، وتحسين مشهدها الحضري؛ تحقيقًا لمستهدفات العاصمة الطموحة، وتعزيزًا تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443 07:10 PM

اخر تعديل 16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443 07:28 PM

أمانة الرياض تتعامل مع 3,935 مركبة مهملة خلال يناير الماضي في إطار جهودها الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري في العاصمة





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تعاملت أمانة منطقة الرياض مع 3,935 مركبة مهملة خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري في العاصمة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.



وأشارت الأمانة إلى أنها أشعرت ملاك 2,039 مركبة بضرورة المسارعة في إزالتها؛ تفاديًا لحجزها وتطبيق العقوبات النظامية، في وقت رفعت فيه 1,896 مركبة لم يستجب ملاكها مع الإشعارات، وسجلت بحقهم الغرامات والجزاءات وفقًا للوائح والأنظمة البلدية.



وأكدت الأمانة ضرورة التزام الجميع بالتخلص من المركبات وفق الطرق النظامية، وعدم تركها بطريقة عشوائية في الأماكن العامة، مثمنةً دور الأهالي ووعيهم في المحافظة على جمال المدينة ونظافتها.



وتأتي جهود أمانة منطقة الرياض في رفع المركبات المهملة متكاملة مع العديد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة في المدينة، وتحسين مشهدها الحضري؛ تحقيقًا لمستهدفات العاصمة الطموحة، وتعزيزًا تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.