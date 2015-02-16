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أمانة الرياض تتعامل مع 3,935 مركبة مهملة خلال يناير الماضي

في إطار جهودها الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري في العاصمة

تعاملت أمانة منطقة الرياض مع 3,935 مركبة مهملة خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري في العاصمة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشارت الأمانة إلى أنها أشعرت ملاك 2,039 مركبة بضرورة المسارعة في إزالتها؛ تفاديًا لحجزها وتطبيق العقوبات النظامية، في وقت رفعت فيه 1,896 مركبة لم يستجب ملاكها مع الإشعارات، وسجلت بحقهم الغرامات والجزاءات وفقًا للوائح والأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة ضرورة التزام الجميع بالتخلص من المركبات وفق الطرق النظامية، وعدم تركها بطريقة عشوائية في الأماكن العامة، مثمنةً دور الأهالي ووعيهم في المحافظة على جمال المدينة ونظافتها.

وتأتي جهود أمانة منطقة الرياض في رفع المركبات المهملة متكاملة مع العديد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة في المدينة، وتحسين مشهدها الحضري؛ تحقيقًا لمستهدفات العاصمة الطموحة، وتعزيزًا تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.

أمانة الرياض المشهد الحضري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الرياض تتعامل مع 3,935 مركبة مهملة خلال يناير الماضي
سبق

تعاملت أمانة منطقة الرياض مع 3,935 مركبة مهملة خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري في العاصمة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشارت الأمانة إلى أنها أشعرت ملاك 2,039 مركبة بضرورة المسارعة في إزالتها؛ تفاديًا لحجزها وتطبيق العقوبات النظامية، في وقت رفعت فيه 1,896 مركبة لم يستجب ملاكها مع الإشعارات، وسجلت بحقهم الغرامات والجزاءات وفقًا للوائح والأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة ضرورة التزام الجميع بالتخلص من المركبات وفق الطرق النظامية، وعدم تركها بطريقة عشوائية في الأماكن العامة، مثمنةً دور الأهالي ووعيهم في المحافظة على جمال المدينة ونظافتها.

وتأتي جهود أمانة منطقة الرياض في رفع المركبات المهملة متكاملة مع العديد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة في المدينة، وتحسين مشهدها الحضري؛ تحقيقًا لمستهدفات العاصمة الطموحة، وتعزيزًا تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
07:10 PM
اخر تعديل
16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
07:28 PM

أمانة الرياض تتعامل مع 3,935 مركبة مهملة خلال يناير الماضي

في إطار جهودها الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري في العاصمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعاملت أمانة منطقة الرياض مع 3,935 مركبة مهملة خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري في العاصمة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشارت الأمانة إلى أنها أشعرت ملاك 2,039 مركبة بضرورة المسارعة في إزالتها؛ تفاديًا لحجزها وتطبيق العقوبات النظامية، في وقت رفعت فيه 1,896 مركبة لم يستجب ملاكها مع الإشعارات، وسجلت بحقهم الغرامات والجزاءات وفقًا للوائح والأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة ضرورة التزام الجميع بالتخلص من المركبات وفق الطرق النظامية، وعدم تركها بطريقة عشوائية في الأماكن العامة، مثمنةً دور الأهالي ووعيهم في المحافظة على جمال المدينة ونظافتها.

وتأتي جهود أمانة منطقة الرياض في رفع المركبات المهملة متكاملة مع العديد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة في المدينة، وتحسين مشهدها الحضري؛ تحقيقًا لمستهدفات العاصمة الطموحة، وتعزيزًا تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,049
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,511
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,174
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,134

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