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جامعة نجران تُواصل استقبال طلبات القبول لخريجي المرحلة الثانوية

قالت: إعلان نتائج القبول سيتم يوم الثلاثاء 30 من شهر ذو القعدة الجاري

تواصل جامعة نجران استقبال طلبات القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية للعام الجامعي 1441هـ، ويستمر حتى يوم السبت القادم 27 من الشهر الجاري.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن إعلان نتائج القبول سيتم يوم الثلاثاء 30 من شهر ذو القعدة الجاري؛ على أن يكون آخر موعد لتأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي يوم الخميس الثاني من شهر ذو الحجة القادم، كما سيكون يوم الاثنين 13 ذو الحجة موعدًا لانطلاق المرحلة الثانية للقبول الاحتياطي للفصلين حسب المقاعد المتاحة، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 ذو الحجة؛ حيث سيتم إعلان النتائج يوم السبت 25 من الشهر نفسه.

وبيّن أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، وأن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عامًا، والمتقدمة 30 عامًا، وأن يكون حَسَن السيرة والسلوك، ويستوفي أي شروط أخرى تقرها الجامعة.

وأفاد "العمري" بأن الجامعة حددت النسبة المؤهلة للتخصصات التي تشترط التحضيرية 50% اختبار القدرات العامة، و40% الثانوية و10% للاختبار التحصيلي؛ فيما حددت النسبة الموزونة للتخصصات التي لا تشترط التحضيرية والدبلومات 50% الثانوية، 50% القدرات العامة؛ مبينًا أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي، ستكون عبر البوابة الإلكترونية للجامعة من خلال الرابط التالي https://edugate.nu.edu.sa/nu/init.

جامعة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة نجران تُواصل استقبال طلبات القبول لخريجي المرحلة الثانوية
سبق

تواصل جامعة نجران استقبال طلبات القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية للعام الجامعي 1441هـ، ويستمر حتى يوم السبت القادم 27 من الشهر الجاري.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن إعلان نتائج القبول سيتم يوم الثلاثاء 30 من شهر ذو القعدة الجاري؛ على أن يكون آخر موعد لتأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي يوم الخميس الثاني من شهر ذو الحجة القادم، كما سيكون يوم الاثنين 13 ذو الحجة موعدًا لانطلاق المرحلة الثانية للقبول الاحتياطي للفصلين حسب المقاعد المتاحة، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 ذو الحجة؛ حيث سيتم إعلان النتائج يوم السبت 25 من الشهر نفسه.

وبيّن أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، وأن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عامًا، والمتقدمة 30 عامًا، وأن يكون حَسَن السيرة والسلوك، ويستوفي أي شروط أخرى تقرها الجامعة.

وأفاد "العمري" بأن الجامعة حددت النسبة المؤهلة للتخصصات التي تشترط التحضيرية 50% اختبار القدرات العامة، و40% الثانوية و10% للاختبار التحصيلي؛ فيما حددت النسبة الموزونة للتخصصات التي لا تشترط التحضيرية والدبلومات 50% الثانوية، 50% القدرات العامة؛ مبينًا أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي، ستكون عبر البوابة الإلكترونية للجامعة من خلال الرابط التالي https://edugate.nu.edu.sa/nu/init.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
01:17 PM

جامعة نجران تُواصل استقبال طلبات القبول لخريجي المرحلة الثانوية

قالت: إعلان نتائج القبول سيتم يوم الثلاثاء 30 من شهر ذو القعدة الجاري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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تواصل جامعة نجران استقبال طلبات القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية للعام الجامعي 1441هـ، ويستمر حتى يوم السبت القادم 27 من الشهر الجاري.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن إعلان نتائج القبول سيتم يوم الثلاثاء 30 من شهر ذو القعدة الجاري؛ على أن يكون آخر موعد لتأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي يوم الخميس الثاني من شهر ذو الحجة القادم، كما سيكون يوم الاثنين 13 ذو الحجة موعدًا لانطلاق المرحلة الثانية للقبول الاحتياطي للفصلين حسب المقاعد المتاحة، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 ذو الحجة؛ حيث سيتم إعلان النتائج يوم السبت 25 من الشهر نفسه.

وبيّن أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، وأن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عامًا، والمتقدمة 30 عامًا، وأن يكون حَسَن السيرة والسلوك، ويستوفي أي شروط أخرى تقرها الجامعة.

وأفاد "العمري" بأن الجامعة حددت النسبة المؤهلة للتخصصات التي تشترط التحضيرية 50% اختبار القدرات العامة، و40% الثانوية و10% للاختبار التحصيلي؛ فيما حددت النسبة الموزونة للتخصصات التي لا تشترط التحضيرية والدبلومات 50% الثانوية، 50% القدرات العامة؛ مبينًا أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي، ستكون عبر البوابة الإلكترونية للجامعة من خلال الرابط التالي https://edugate.nu.edu.sa/nu/init.

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