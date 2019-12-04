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"صوتك ينهض بحيك".. شعار 88 مركز حي في مكة المكرمة

لتفعيل مساهمة الأهالي في الانتخابات المقبلة

اعتمدت جمعية مراكز الأحياء في منطقة مكة المكرمة، "صوتك ينهض بحيك"، شعارًا انتخابيًّا لمجالس أحيائها في المنطقة، والبالغ عددها 88 مركزًا، موزعة على محافظات: "جدة، ومكة المكرمة، والطائف".

ويهدف الشعار الجديد إلى تفعيل مساهمة الأهالي وأفراد الحي، في الانتخابات المقبلة المزمع عقدها جمادى الأولى المقبل، ويقع "دليل الانتخابات" لترشيح أعضاء مجالس مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة في ثمانية فصول و31 مادة، تشمل "التعريفات، والأحكام العامة، والمراكز واللجان الانتخابية، وقيد الناخبين، وقيد المرشحين، والانتخاب والفرز، والطعون والتظلمات الانتخابية، والأحكام الانتخابية".

ويعدّ الشعار الجديد أحد الملامح الرئيسة لاستراتيجية جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة خلال السنوات العشر المقبلة (2020-2030)، والتي تهدف إلى تنمية الإنسان والمكان من خلال مراكز اجتماعية متخصصة لتحسين جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وتتلخّص أهداف جمعية مراكز الأحياء في منطقة مكة المكرمة - بالنسبة للمستفيدين-، في: نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد الحي ومن ثم المجتمع، والمساهمة في البناء الأسري والحد من المشكلات الاجتماعية، وتنمية قيم التواصل والاجتماع، وتعظيم البلد الحرام لدى أفراد الحي ومن ثم المجتمع وقاصدي البلد الحرام، واستثمار أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على المجتمع، وتحفيز سكان الأحياء لتحسين جودة الحياة، وتنمية قدرات أفراد الحي.

جمعية مراكز الأحياء في منطقة مكة المكرمة صوتك ينهض بحيك

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صوتك ينهض بحيك".. شعار 88 مركز حي في مكة المكرمة
سبق

اعتمدت جمعية مراكز الأحياء في منطقة مكة المكرمة، "صوتك ينهض بحيك"، شعارًا انتخابيًّا لمجالس أحيائها في المنطقة، والبالغ عددها 88 مركزًا، موزعة على محافظات: "جدة، ومكة المكرمة، والطائف".

ويهدف الشعار الجديد إلى تفعيل مساهمة الأهالي وأفراد الحي، في الانتخابات المقبلة المزمع عقدها جمادى الأولى المقبل، ويقع "دليل الانتخابات" لترشيح أعضاء مجالس مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة في ثمانية فصول و31 مادة، تشمل "التعريفات، والأحكام العامة، والمراكز واللجان الانتخابية، وقيد الناخبين، وقيد المرشحين، والانتخاب والفرز، والطعون والتظلمات الانتخابية، والأحكام الانتخابية".

ويعدّ الشعار الجديد أحد الملامح الرئيسة لاستراتيجية جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة خلال السنوات العشر المقبلة (2020-2030)، والتي تهدف إلى تنمية الإنسان والمكان من خلال مراكز اجتماعية متخصصة لتحسين جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وتتلخّص أهداف جمعية مراكز الأحياء في منطقة مكة المكرمة - بالنسبة للمستفيدين-، في: نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد الحي ومن ثم المجتمع، والمساهمة في البناء الأسري والحد من المشكلات الاجتماعية، وتنمية قيم التواصل والاجتماع، وتعظيم البلد الحرام لدى أفراد الحي ومن ثم المجتمع وقاصدي البلد الحرام، واستثمار أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على المجتمع، وتحفيز سكان الأحياء لتحسين جودة الحياة، وتنمية قدرات أفراد الحي.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
06:40 PM

"صوتك ينهض بحيك".. شعار 88 مركز حي في مكة المكرمة

لتفعيل مساهمة الأهالي في الانتخابات المقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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اعتمدت جمعية مراكز الأحياء في منطقة مكة المكرمة، "صوتك ينهض بحيك"، شعارًا انتخابيًّا لمجالس أحيائها في المنطقة، والبالغ عددها 88 مركزًا، موزعة على محافظات: "جدة، ومكة المكرمة، والطائف".

ويهدف الشعار الجديد إلى تفعيل مساهمة الأهالي وأفراد الحي، في الانتخابات المقبلة المزمع عقدها جمادى الأولى المقبل، ويقع "دليل الانتخابات" لترشيح أعضاء مجالس مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة في ثمانية فصول و31 مادة، تشمل "التعريفات، والأحكام العامة، والمراكز واللجان الانتخابية، وقيد الناخبين، وقيد المرشحين، والانتخاب والفرز، والطعون والتظلمات الانتخابية، والأحكام الانتخابية".

ويعدّ الشعار الجديد أحد الملامح الرئيسة لاستراتيجية جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة خلال السنوات العشر المقبلة (2020-2030)، والتي تهدف إلى تنمية الإنسان والمكان من خلال مراكز اجتماعية متخصصة لتحسين جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وتتلخّص أهداف جمعية مراكز الأحياء في منطقة مكة المكرمة - بالنسبة للمستفيدين-، في: نشر الوعي السليم والأخلاق الفاضلة بين أفراد الحي ومن ثم المجتمع، والمساهمة في البناء الأسري والحد من المشكلات الاجتماعية، وتنمية قيم التواصل والاجتماع، وتعظيم البلد الحرام لدى أفراد الحي ومن ثم المجتمع وقاصدي البلد الحرام، واستثمار أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على المجتمع، وتحفيز سكان الأحياء لتحسين جودة الحياة، وتنمية قدرات أفراد الحي.

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