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السويدي "ناهير" لاعباً فيحاوياً لستة أشهر

أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات التوقيع مع صانع الألعاب السويدي ناهير بيسارا بعقد احترافي لمدة 6 أشهر مع أفضلية التجديد لموسم إضافي قادماً من نادي أوريبرو السويدي.

وكان اللاعب قد وصل فجر اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وأجرى صباح اليوم الفحوص الطبية لدى عيادة فيزيوتريو الشريك الطبي للنادي.


وقد جرت مراسم توقيع العقد بمقر النادي وبحضور عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول محمد الدهش.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السويدي "ناهير" لاعباً فيحاوياً لستة أشهر
سبق

أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات التوقيع مع صانع الألعاب السويدي ناهير بيسارا بعقد احترافي لمدة 6 أشهر مع أفضلية التجديد لموسم إضافي قادماً من نادي أوريبرو السويدي.

وكان اللاعب قد وصل فجر اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وأجرى صباح اليوم الفحوص الطبية لدى عيادة فيزيوتريو الشريك الطبي للنادي.


وقد جرت مراسم توقيع العقد بمقر النادي وبحضور عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول محمد الدهش.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
08:02 PM

السويدي "ناهير" لاعباً فيحاوياً لستة أشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات التوقيع مع صانع الألعاب السويدي ناهير بيسارا بعقد احترافي لمدة 6 أشهر مع أفضلية التجديد لموسم إضافي قادماً من نادي أوريبرو السويدي.

وكان اللاعب قد وصل فجر اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وأجرى صباح اليوم الفحوص الطبية لدى عيادة فيزيوتريو الشريك الطبي للنادي.


وقد جرت مراسم توقيع العقد بمقر النادي وبحضور عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول محمد الدهش.

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