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"مدني المدينة" يدعو إلى الحيطة والحذر عند هطول الأمطار بسبب عدم استقرار الطقس

أكد جاهزية طواقمه لتطبيق خطط مواجهة أي تطور إذا استدعت الحالة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لحالة عدم الاستقرار في الطقس تتأثر بها بعض محافظات المنطقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الرائد عبدالعزيز بن سعيد الزهراني، أنه "بناءً على ما ورد من توقعات ومعلومات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فإن أجواء المملكة تتأثر بحالة عدم استقرار على بعض المناطق ومنها منطقة المدينة المنورة وبعض محافظاتها (المدينة المنورة - المهد – وادي الفرع - بدر - ينبع – الحناكية – خيبر - العلا – العيص) من صباح اليوم السبت".

وأضاف "الزهراني": "يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة"، داعيا جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى أخذ الاحتياطات في حال هطول الأمطار والسيول.

وأكد أن الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اتخذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الحالة والاستعداد والتهيؤ والجاهزية لفرق الدفاع المدني، لتقديم كل الخدمات من خلال الرقم 998 والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للقيام بمهامها، وتطبيق خطط المواجهة متى ما استدعت الحالة.

وشدد على الدور الكبير والمهم والمطلوب من أفراد المجتمع في الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، ومتابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa أو عن طريق حساباتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني المدينة" يدعو إلى الحيطة والحذر عند هطول الأمطار بسبب عدم استقرار الطقس
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لحالة عدم الاستقرار في الطقس تتأثر بها بعض محافظات المنطقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الرائد عبدالعزيز بن سعيد الزهراني، أنه "بناءً على ما ورد من توقعات ومعلومات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فإن أجواء المملكة تتأثر بحالة عدم استقرار على بعض المناطق ومنها منطقة المدينة المنورة وبعض محافظاتها (المدينة المنورة - المهد – وادي الفرع - بدر - ينبع – الحناكية – خيبر - العلا – العيص) من صباح اليوم السبت".

وأضاف "الزهراني": "يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة"، داعيا جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى أخذ الاحتياطات في حال هطول الأمطار والسيول.

وأكد أن الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اتخذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الحالة والاستعداد والتهيؤ والجاهزية لفرق الدفاع المدني، لتقديم كل الخدمات من خلال الرقم 998 والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للقيام بمهامها، وتطبيق خطط المواجهة متى ما استدعت الحالة.

وشدد على الدور الكبير والمهم والمطلوب من أفراد المجتمع في الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، ومتابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa أو عن طريق حساباتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
07:24 PM

"مدني المدينة" يدعو إلى الحيطة والحذر عند هطول الأمطار بسبب عدم استقرار الطقس

أكد جاهزية طواقمه لتطبيق خطط مواجهة أي تطور إذا استدعت الحالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لحالة عدم الاستقرار في الطقس تتأثر بها بعض محافظات المنطقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الرائد عبدالعزيز بن سعيد الزهراني، أنه "بناءً على ما ورد من توقعات ومعلومات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فإن أجواء المملكة تتأثر بحالة عدم استقرار على بعض المناطق ومنها منطقة المدينة المنورة وبعض محافظاتها (المدينة المنورة - المهد – وادي الفرع - بدر - ينبع – الحناكية – خيبر - العلا – العيص) من صباح اليوم السبت".

وأضاف "الزهراني": "يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة"، داعيا جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى أخذ الاحتياطات في حال هطول الأمطار والسيول.

وأكد أن الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اتخذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الحالة والاستعداد والتهيؤ والجاهزية لفرق الدفاع المدني، لتقديم كل الخدمات من خلال الرقم 998 والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للقيام بمهامها، وتطبيق خطط المواجهة متى ما استدعت الحالة.

وشدد على الدور الكبير والمهم والمطلوب من أفراد المجتمع في الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، ومتابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa أو عن طريق حساباتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

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