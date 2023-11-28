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77 شوطاً.. "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6" يتهيأ غداً للمجاهيم والفعاليات أول ديسمبر

كرنفال عالمي يستمر 43 يوماً تتنوع فيه الفئات من الأصايل إلى الهجيج

يبدأ، غداً الإثنين، استقبال الإبل المشاركة في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، بدخول فرديات المجاهيم في شوطي "دق وجل"، على أن تبدأ فعاليات المهرجان واستعراض الإبل المشاركة أمام لجنة التحكيم النهائي في الأول من شهر ديسمبر، وستشهد هذه النسخة من مهرجان الملك عبدالعزيز نحو 77 شوطاً تنافسياً تمت جدولتها على مدار 43 يوماً متواصلة.

وتتضمن فئات المنافسات في المهرجان "المجاهيم والمهجنات والسواحل والأصايل والشقح والوضح والشعل والصفر والحمر، وفردي دق وجل ومفاريد وقعدان، إضافة إلى مسابقات كأس النادي وشلفا ولي العهد وسيف الملك وبيرق المؤسس ونخبة النخبة والفحل وإنتاجه والشوط المفتوح للنساء والشوط المفتوح الدولي ومنافستي الطبع والهجيج".

وتأتي إقامة المهرجان إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المشرف العام على نادي الإبل، حرصا منه -حفظه الله- على دعم قطاع الإبل وحفاظاً على الموروث الشعبي المتأصل في نفوس أبناء المملكة حتى أصبح كرنفالاً عالمياً محط أنظار الجميع من الدول العربية والعالمية.

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77 شوطاً.. "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6" يتهيأ غداً للمجاهيم والفعاليات أول ديسمبر
سبق

يبدأ، غداً الإثنين، استقبال الإبل المشاركة في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، بدخول فرديات المجاهيم في شوطي "دق وجل"، على أن تبدأ فعاليات المهرجان واستعراض الإبل المشاركة أمام لجنة التحكيم النهائي في الأول من شهر ديسمبر، وستشهد هذه النسخة من مهرجان الملك عبدالعزيز نحو 77 شوطاً تنافسياً تمت جدولتها على مدار 43 يوماً متواصلة.

وتتضمن فئات المنافسات في المهرجان "المجاهيم والمهجنات والسواحل والأصايل والشقح والوضح والشعل والصفر والحمر، وفردي دق وجل ومفاريد وقعدان، إضافة إلى مسابقات كأس النادي وشلفا ولي العهد وسيف الملك وبيرق المؤسس ونخبة النخبة والفحل وإنتاجه والشوط المفتوح للنساء والشوط المفتوح الدولي ومنافستي الطبع والهجيج".

وتأتي إقامة المهرجان إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المشرف العام على نادي الإبل، حرصا منه -حفظه الله- على دعم قطاع الإبل وحفاظاً على الموروث الشعبي المتأصل في نفوس أبناء المملكة حتى أصبح كرنفالاً عالمياً محط أنظار الجميع من الدول العربية والعالمية.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
09:28 AM

77 شوطاً.. "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6" يتهيأ غداً للمجاهيم والفعاليات أول ديسمبر

كرنفال عالمي يستمر 43 يوماً تتنوع فيه الفئات من الأصايل إلى الهجيج

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مسلّم الهواملة - الرياض
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1,025

يبدأ، غداً الإثنين، استقبال الإبل المشاركة في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، بدخول فرديات المجاهيم في شوطي "دق وجل"، على أن تبدأ فعاليات المهرجان واستعراض الإبل المشاركة أمام لجنة التحكيم النهائي في الأول من شهر ديسمبر، وستشهد هذه النسخة من مهرجان الملك عبدالعزيز نحو 77 شوطاً تنافسياً تمت جدولتها على مدار 43 يوماً متواصلة.

وتتضمن فئات المنافسات في المهرجان "المجاهيم والمهجنات والسواحل والأصايل والشقح والوضح والشعل والصفر والحمر، وفردي دق وجل ومفاريد وقعدان، إضافة إلى مسابقات كأس النادي وشلفا ولي العهد وسيف الملك وبيرق المؤسس ونخبة النخبة والفحل وإنتاجه والشوط المفتوح للنساء والشوط المفتوح الدولي ومنافستي الطبع والهجيج".

وتأتي إقامة المهرجان إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المشرف العام على نادي الإبل، حرصا منه -حفظه الله- على دعم قطاع الإبل وحفاظاً على الموروث الشعبي المتأصل في نفوس أبناء المملكة حتى أصبح كرنفالاً عالمياً محط أنظار الجميع من الدول العربية والعالمية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,920
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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