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الرائد لمواصلة الصحوة.. والاتفاق لتحسين النتائج

في ختام منافسات الجولة الـ12 من دوري المحترفين

تُستكمل عصر اليوم السبت مباريات الجولة الـ12 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة مباراة واحدة، تجمع الرائد الثامن برصيد 17 نقطة مع الاتفاق الثاني عشر برصيد 13 نقطة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة عند الساعة الـ(3:20).

ويسعى فريق الرائد لمواصلة صحوته لحصد انتصاره الثالث تواليًا لتحسين موقعه في جدول الترتيب؛ إذ إن نقاط اللقاء ستمنحه قفزة جيدة في سلم الترتيب، تضعه في المركز الخامس.

في المقابل ما زال الاتفاق يبحث عن الاستقرار على مستوى النتائج؛ إذ لم يتمكن الفريق هذا الموسم من تسجيل انتصارين متتاليَين، وهذا الواقع لا يعكس أبدًا القيمة الفنية للاعبي النواخذة، سواء من لاعبين محليين أو أجانب. وتسعى كتيبة المدرب الوطني خالد العطوي للهروب من مناطق الخطر للدخول في مناطق الأمان، ولاسيما أن الفريق تنتظره مباراتان قويتان من أصل ثلاث متبقية له ضمن مرحلة الذهاب.

يُذكر أن هناك لقاء مؤجلاً من منافسات الجولة، يجمع الفيصلي والهلال، وتم تأجيله بسبب مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية، وسيقام يوم 20 يناير المقبل على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

الرائد الاتفاق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الرائد لمواصلة الصحوة.. والاتفاق لتحسين النتائج
سبق

تُستكمل عصر اليوم السبت مباريات الجولة الـ12 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة مباراة واحدة، تجمع الرائد الثامن برصيد 17 نقطة مع الاتفاق الثاني عشر برصيد 13 نقطة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة عند الساعة الـ(3:20).

ويسعى فريق الرائد لمواصلة صحوته لحصد انتصاره الثالث تواليًا لتحسين موقعه في جدول الترتيب؛ إذ إن نقاط اللقاء ستمنحه قفزة جيدة في سلم الترتيب، تضعه في المركز الخامس.

في المقابل ما زال الاتفاق يبحث عن الاستقرار على مستوى النتائج؛ إذ لم يتمكن الفريق هذا الموسم من تسجيل انتصارين متتاليَين، وهذا الواقع لا يعكس أبدًا القيمة الفنية للاعبي النواخذة، سواء من لاعبين محليين أو أجانب. وتسعى كتيبة المدرب الوطني خالد العطوي للهروب من مناطق الخطر للدخول في مناطق الأمان، ولاسيما أن الفريق تنتظره مباراتان قويتان من أصل ثلاث متبقية له ضمن مرحلة الذهاب.

يُذكر أن هناك لقاء مؤجلاً من منافسات الجولة، يجمع الفيصلي والهلال، وتم تأجيله بسبب مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية، وسيقام يوم 20 يناير المقبل على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
01:26 AM

الرائد لمواصلة الصحوة.. والاتفاق لتحسين النتائج

في ختام منافسات الجولة الـ12 من دوري المحترفين

A A A
محمود الحمد - الرياض
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تُستكمل عصر اليوم السبت مباريات الجولة الـ12 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة مباراة واحدة، تجمع الرائد الثامن برصيد 17 نقطة مع الاتفاق الثاني عشر برصيد 13 نقطة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة عند الساعة الـ(3:20).

ويسعى فريق الرائد لمواصلة صحوته لحصد انتصاره الثالث تواليًا لتحسين موقعه في جدول الترتيب؛ إذ إن نقاط اللقاء ستمنحه قفزة جيدة في سلم الترتيب، تضعه في المركز الخامس.

في المقابل ما زال الاتفاق يبحث عن الاستقرار على مستوى النتائج؛ إذ لم يتمكن الفريق هذا الموسم من تسجيل انتصارين متتاليَين، وهذا الواقع لا يعكس أبدًا القيمة الفنية للاعبي النواخذة، سواء من لاعبين محليين أو أجانب. وتسعى كتيبة المدرب الوطني خالد العطوي للهروب من مناطق الخطر للدخول في مناطق الأمان، ولاسيما أن الفريق تنتظره مباراتان قويتان من أصل ثلاث متبقية له ضمن مرحلة الذهاب.

يُذكر أن هناك لقاء مؤجلاً من منافسات الجولة، يجمع الفيصلي والهلال، وتم تأجيله بسبب مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية، وسيقام يوم 20 يناير المقبل على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

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