وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى داكار في زيارة رسمية
وزيرة الشؤون الخارجية السنغالية كانت في استقباله
وصل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى داكار، اليوم، في زيارة رسمية لجمهورية السنغال.
وكان في استقباله والوفدَ المرافق له بمطار بليز دياغني الدولي، وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج في جمهورية السنغال عيساتا تال سال، والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى السنغال، يوسف جزار.
وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى داكار في زيارة رسمية
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-10-30
وصل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى داكار، اليوم، في زيارة رسمية لجمهورية السنغال.
وكان في استقباله والوفدَ المرافق له بمطار بليز دياغني الدولي، وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج في جمهورية السنغال عيساتا تال سال، والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى السنغال، يوسف جزار.
30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
06:14 PM
وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى داكار في زيارة رسمية
وصل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى داكار، اليوم، في زيارة رسمية لجمهورية السنغال.
وكان في استقباله والوفدَ المرافق له بمطار بليز دياغني الدولي، وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج في جمهورية السنغال عيساتا تال سال، والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى السنغال، يوسف جزار.