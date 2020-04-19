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"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعًا على مستوى وزراء الخارجية برئاسة المملكة.. الأربعاء

يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والحملات التي اتخذتها المنظمة منذ تفشي وباء "كورونا"

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الأربعاء المقبل اجتماعاً استثنائياً للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، عبر تقنية مؤتمرات الفيديو، وذلك برئاسة المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية، وبحضور وزراء الخارجية الأعضاء في اللجنة.

وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن أصحاب وزراء الخارجية سيستعرضون خلال الاجتماع آثار جائحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على أمن الصحة العامة والاستقرار المالي للدول الأعضاء.

وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن الاجتماع الطارئ يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والحملات التي اتخذتها منظمة التعاون الإسلامي منذ تفشي وباء كورونا المستجد، وتجسيداً لأهداف ميثاق المنظمة الداعي إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في حالات الطوارئ الإنسانية.

وأضاف الأمين العام أن منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات التابعة وبالتنسيق مع الدول الأعضاء مستمرة في تنفيذ كل ما من شأنه التخفيف من آثار الجائحة على المجتمعات، مثمناً في الوقت ذاته للبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي على ما قاما به في المساعدة في معالجة الآثار السلبية للجائحة. كما عقدت الأمانة العامة اجتماعاً طارئاً للجنة التوجيهية المعنية بالصحة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن جائحة كوفيد-19، وذلك على مستوى وزراء الصحة، وبحضور مؤسسات المنظمة والمنظمات الدولية المعنية. وعقد مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، الندوة الطبية الفقهية الثانية ناقش خلالها الأطباء والخبراء الشرعيون الأحكام الشرعية المتعلقة بجائحة كورونا المستجد.

وأكد "العثيمين" أن الأمانة العامة مستمرة كذلك في تنفيذ الحملات الإعلامية والتوعوية للتعامل مع هذه الجائحة، وذلك عبر وسائل الإعلام التقليدية وشبكات التواصل الاجتماعي.

منظمة التعاون الإسلامي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعًا على مستوى وزراء الخارجية برئاسة المملكة.. الأربعاء
سبق

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الأربعاء المقبل اجتماعاً استثنائياً للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، عبر تقنية مؤتمرات الفيديو، وذلك برئاسة المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية، وبحضور وزراء الخارجية الأعضاء في اللجنة.

وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن أصحاب وزراء الخارجية سيستعرضون خلال الاجتماع آثار جائحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على أمن الصحة العامة والاستقرار المالي للدول الأعضاء.

وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن الاجتماع الطارئ يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والحملات التي اتخذتها منظمة التعاون الإسلامي منذ تفشي وباء كورونا المستجد، وتجسيداً لأهداف ميثاق المنظمة الداعي إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في حالات الطوارئ الإنسانية.

وأضاف الأمين العام أن منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات التابعة وبالتنسيق مع الدول الأعضاء مستمرة في تنفيذ كل ما من شأنه التخفيف من آثار الجائحة على المجتمعات، مثمناً في الوقت ذاته للبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي على ما قاما به في المساعدة في معالجة الآثار السلبية للجائحة. كما عقدت الأمانة العامة اجتماعاً طارئاً للجنة التوجيهية المعنية بالصحة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن جائحة كوفيد-19، وذلك على مستوى وزراء الصحة، وبحضور مؤسسات المنظمة والمنظمات الدولية المعنية. وعقد مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، الندوة الطبية الفقهية الثانية ناقش خلالها الأطباء والخبراء الشرعيون الأحكام الشرعية المتعلقة بجائحة كورونا المستجد.

وأكد "العثيمين" أن الأمانة العامة مستمرة كذلك في تنفيذ الحملات الإعلامية والتوعوية للتعامل مع هذه الجائحة، وذلك عبر وسائل الإعلام التقليدية وشبكات التواصل الاجتماعي.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
03:00 PM

"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعًا على مستوى وزراء الخارجية برئاسة المملكة.. الأربعاء

يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والحملات التي اتخذتها المنظمة منذ تفشي وباء "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الأربعاء المقبل اجتماعاً استثنائياً للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، عبر تقنية مؤتمرات الفيديو، وذلك برئاسة المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية، وبحضور وزراء الخارجية الأعضاء في اللجنة.

وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن أصحاب وزراء الخارجية سيستعرضون خلال الاجتماع آثار جائحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على أمن الصحة العامة والاستقرار المالي للدول الأعضاء.

وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن الاجتماع الطارئ يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والحملات التي اتخذتها منظمة التعاون الإسلامي منذ تفشي وباء كورونا المستجد، وتجسيداً لأهداف ميثاق المنظمة الداعي إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في حالات الطوارئ الإنسانية.

وأضاف الأمين العام أن منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات التابعة وبالتنسيق مع الدول الأعضاء مستمرة في تنفيذ كل ما من شأنه التخفيف من آثار الجائحة على المجتمعات، مثمناً في الوقت ذاته للبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي على ما قاما به في المساعدة في معالجة الآثار السلبية للجائحة. كما عقدت الأمانة العامة اجتماعاً طارئاً للجنة التوجيهية المعنية بالصحة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن جائحة كوفيد-19، وذلك على مستوى وزراء الصحة، وبحضور مؤسسات المنظمة والمنظمات الدولية المعنية. وعقد مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، الندوة الطبية الفقهية الثانية ناقش خلالها الأطباء والخبراء الشرعيون الأحكام الشرعية المتعلقة بجائحة كورونا المستجد.

وأكد "العثيمين" أن الأمانة العامة مستمرة كذلك في تنفيذ الحملات الإعلامية والتوعوية للتعامل مع هذه الجائحة، وذلك عبر وسائل الإعلام التقليدية وشبكات التواصل الاجتماعي.

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