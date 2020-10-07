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"الصحة" تصدر دليلاً لخدمات الرعاية الصحية المنزلية

شمل "متابعة مرضى الأمراض المزمنة والتحاليل المخبرية"

أصدرت "الصحة" دليلاً لخدمات الرعاية الصحية المنزلية، حيث قامت بنشره عبر منصتها التوعوية" عش بصحة" LiveWellMOH@، تضمن عرضاً لـ 13 خدمة تقدمها الرعاية الصحية المنزلية.

وتضمن الدليل، متابعة مرضى الأمراض المزمنة، وتقديم خدمات العلاج الوريدي، والعناية والوقاية بمرضى قرح الفراش، والعناية بمرضى أنابيب التغذية المعوية، والعناية التلطيفية، وتقديم خدمات العلاج الطبيعي، والعناية بمرضى القسطرة البولية، إضافة إلى النقل غير الإسعافي، والتحاليل المخبرية، والدعم النفسي والاجتماعي، وتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى وغيرها من الخدمات.

ويحوي الدليل تعريفاً بآلية الوصول لخدمات الرعاية الصحية المنزلية من داخل المستشفى وخارجه، وتوضيحاً للفئات التي تقدم لهم خدمات الرعاية الصحية المنزلية حيث لا تقتصر على الكبار فقط، بل تشمل مرضي السرطان، ومرضى بعد العمليات الجراحية، ومرضى الزهايمر، والمرضى بعد حوادث السيارات وإصابة الرأس، ومرضى الصحة النفسية، ومرضى طريحي الفراش، ومرضى الضغط، ومرضى القسطرة البولية، ومرضى قرح الفراش والجروح، ومرضى الأنبوب المعدي التغذوي، ومرضي مشكلات الجهاز التنفسي، ومرضى المضادات عن طريق الوريد، ومرضى القلب، ومرضى السكري، ومرضى التأهيل والعلاج الطبيعي، ومرضى الجلطات، ومرضى الفتحات المعدية.

وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تصدر دليلاً لخدمات الرعاية الصحية المنزلية
سبق

أصدرت "الصحة" دليلاً لخدمات الرعاية الصحية المنزلية، حيث قامت بنشره عبر منصتها التوعوية" عش بصحة" LiveWellMOH@، تضمن عرضاً لـ 13 خدمة تقدمها الرعاية الصحية المنزلية.

وتضمن الدليل، متابعة مرضى الأمراض المزمنة، وتقديم خدمات العلاج الوريدي، والعناية والوقاية بمرضى قرح الفراش، والعناية بمرضى أنابيب التغذية المعوية، والعناية التلطيفية، وتقديم خدمات العلاج الطبيعي، والعناية بمرضى القسطرة البولية، إضافة إلى النقل غير الإسعافي، والتحاليل المخبرية، والدعم النفسي والاجتماعي، وتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى وغيرها من الخدمات.

ويحوي الدليل تعريفاً بآلية الوصول لخدمات الرعاية الصحية المنزلية من داخل المستشفى وخارجه، وتوضيحاً للفئات التي تقدم لهم خدمات الرعاية الصحية المنزلية حيث لا تقتصر على الكبار فقط، بل تشمل مرضي السرطان، ومرضى بعد العمليات الجراحية، ومرضى الزهايمر، والمرضى بعد حوادث السيارات وإصابة الرأس، ومرضى الصحة النفسية، ومرضى طريحي الفراش، ومرضى الضغط، ومرضى القسطرة البولية، ومرضى قرح الفراش والجروح، ومرضى الأنبوب المعدي التغذوي، ومرضي مشكلات الجهاز التنفسي، ومرضى المضادات عن طريق الوريد، ومرضى القلب، ومرضى السكري، ومرضى التأهيل والعلاج الطبيعي، ومرضى الجلطات، ومرضى الفتحات المعدية.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
01:14 PM

"الصحة" تصدر دليلاً لخدمات الرعاية الصحية المنزلية

شمل "متابعة مرضى الأمراض المزمنة والتحاليل المخبرية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت "الصحة" دليلاً لخدمات الرعاية الصحية المنزلية، حيث قامت بنشره عبر منصتها التوعوية" عش بصحة" LiveWellMOH@، تضمن عرضاً لـ 13 خدمة تقدمها الرعاية الصحية المنزلية.

وتضمن الدليل، متابعة مرضى الأمراض المزمنة، وتقديم خدمات العلاج الوريدي، والعناية والوقاية بمرضى قرح الفراش، والعناية بمرضى أنابيب التغذية المعوية، والعناية التلطيفية، وتقديم خدمات العلاج الطبيعي، والعناية بمرضى القسطرة البولية، إضافة إلى النقل غير الإسعافي، والتحاليل المخبرية، والدعم النفسي والاجتماعي، وتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى وغيرها من الخدمات.

ويحوي الدليل تعريفاً بآلية الوصول لخدمات الرعاية الصحية المنزلية من داخل المستشفى وخارجه، وتوضيحاً للفئات التي تقدم لهم خدمات الرعاية الصحية المنزلية حيث لا تقتصر على الكبار فقط، بل تشمل مرضي السرطان، ومرضى بعد العمليات الجراحية، ومرضى الزهايمر، والمرضى بعد حوادث السيارات وإصابة الرأس، ومرضى الصحة النفسية، ومرضى طريحي الفراش، ومرضى الضغط، ومرضى القسطرة البولية، ومرضى قرح الفراش والجروح، ومرضى الأنبوب المعدي التغذوي، ومرضي مشكلات الجهاز التنفسي، ومرضى المضادات عن طريق الوريد، ومرضى القلب، ومرضى السكري، ومرضى التأهيل والعلاج الطبيعي، ومرضى الجلطات، ومرضى الفتحات المعدية.

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