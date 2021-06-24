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"مهارة" تحقق 54 مليون ريال صافي أرباح بالربع الأول من العام

حققت نموًّا بنسبة 12.5% خلال 3 شهور مقارنة بنفس الفترة لعام 2018

ارتفعت أرباح شركة مهارة للموارد البشرية، إلى 54 مليون ريال، وحققت نمو أرباح بنسبة 12.5% بنهاية الربع الأول 2019م مقارنة بأرباح 48 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018م.

وأوضح عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية يوسف بن محمد القفاري، أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق؛ يعود إلى ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 13.9% مدعومًا بالنمو في إيرادات قطاع الأعمال بنسبة 16.2%، وكذلك النمو في إيرادات قطاع الأفراد بنسبة 8.3% لزيادة الطلب على برنامج خدمة.

وأشار "القفاري"، إلى أن ارتفاع مجمل الربح لنفس الفترة، بلغت نسبته 29.1% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق؛ على الرغم من الزيادة في مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 6.2 مليون ريال، وأيضًا انخفاض الإيرادات الأخرى الناتجة عن عكس بعض المخصصات خلال الربع الأول من العام السابق بقيمة 6.8 مليون ريال.

وتطرق إلى سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق، وعزا ذلك لارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 8.4% وذلك مدعومًا باستمرار النمو في إيرادات قطاع الأعمال بنسبة 11%، وكذلك النمو في إيرادات قطاع الأفراد بنسبة 5% لزيادة الطلب على برنامج "خدمة".

وذكر القفاري، أن ارتفاع مجمل الربح لنفس الفترة بنسبة 7.8% مقارنة بالربع السابق، كما يأتي الانخفاض في مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 4.8 مليون ريال عن الربع السابق؛ نتيجة التحسن في أداء التحصيل من عملاء قطاع الشركات؛ حيث طبقت الشركة معيار المحاسبة الدولي رقم 16، وتم توضيح أثر التطبيق بالقوائم المالية.

وأكد أن شركة مهارة ستستثمر خبراتها التراكمية في إدارة الموارد البشرية وعلاقاتها الدولية وقدراتها في السوق، في سبيل جعل قطاع الموارد البشرية السعودي نموذجًا رياديًّا ومنافسًا محليًّا وإقليميًّا، في الارتفاع بمستوى الكوادر المهنية.

وأضاف: كون مهارة -باعتبارها رائدة في قطاع الموارد البشرية- لديها الخطط والإرادة في أن تسعى للمساهمة بفعالية أكبر في جعل المملكة أحد أكثر الأسواق ريادة ومنافسة في العالم كجزء من رؤية السعودية 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مهارة" تحقق 54 مليون ريال صافي أرباح بالربع الأول من العام
سبق

ارتفعت أرباح شركة مهارة للموارد البشرية، إلى 54 مليون ريال، وحققت نمو أرباح بنسبة 12.5% بنهاية الربع الأول 2019م مقارنة بأرباح 48 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018م.

وأوضح عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية يوسف بن محمد القفاري، أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق؛ يعود إلى ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 13.9% مدعومًا بالنمو في إيرادات قطاع الأعمال بنسبة 16.2%، وكذلك النمو في إيرادات قطاع الأفراد بنسبة 8.3% لزيادة الطلب على برنامج خدمة.

وأشار "القفاري"، إلى أن ارتفاع مجمل الربح لنفس الفترة، بلغت نسبته 29.1% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق؛ على الرغم من الزيادة في مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 6.2 مليون ريال، وأيضًا انخفاض الإيرادات الأخرى الناتجة عن عكس بعض المخصصات خلال الربع الأول من العام السابق بقيمة 6.8 مليون ريال.

وتطرق إلى سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق، وعزا ذلك لارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 8.4% وذلك مدعومًا باستمرار النمو في إيرادات قطاع الأعمال بنسبة 11%، وكذلك النمو في إيرادات قطاع الأفراد بنسبة 5% لزيادة الطلب على برنامج "خدمة".

وذكر القفاري، أن ارتفاع مجمل الربح لنفس الفترة بنسبة 7.8% مقارنة بالربع السابق، كما يأتي الانخفاض في مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 4.8 مليون ريال عن الربع السابق؛ نتيجة التحسن في أداء التحصيل من عملاء قطاع الشركات؛ حيث طبقت الشركة معيار المحاسبة الدولي رقم 16، وتم توضيح أثر التطبيق بالقوائم المالية.

وأكد أن شركة مهارة ستستثمر خبراتها التراكمية في إدارة الموارد البشرية وعلاقاتها الدولية وقدراتها في السوق، في سبيل جعل قطاع الموارد البشرية السعودي نموذجًا رياديًّا ومنافسًا محليًّا وإقليميًّا، في الارتفاع بمستوى الكوادر المهنية.

وأضاف: كون مهارة -باعتبارها رائدة في قطاع الموارد البشرية- لديها الخطط والإرادة في أن تسعى للمساهمة بفعالية أكبر في جعل المملكة أحد أكثر الأسواق ريادة ومنافسة في العالم كجزء من رؤية السعودية 2030.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
11:32 AM

"مهارة" تحقق 54 مليون ريال صافي أرباح بالربع الأول من العام

حققت نموًّا بنسبة 12.5% خلال 3 شهور مقارنة بنفس الفترة لعام 2018

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أرباح شركة مهارة للموارد البشرية، إلى 54 مليون ريال، وحققت نمو أرباح بنسبة 12.5% بنهاية الربع الأول 2019م مقارنة بأرباح 48 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018م.

وأوضح عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مهارة للموارد البشرية يوسف بن محمد القفاري، أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق؛ يعود إلى ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 13.9% مدعومًا بالنمو في إيرادات قطاع الأعمال بنسبة 16.2%، وكذلك النمو في إيرادات قطاع الأفراد بنسبة 8.3% لزيادة الطلب على برنامج خدمة.

وأشار "القفاري"، إلى أن ارتفاع مجمل الربح لنفس الفترة، بلغت نسبته 29.1% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق؛ على الرغم من الزيادة في مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 6.2 مليون ريال، وأيضًا انخفاض الإيرادات الأخرى الناتجة عن عكس بعض المخصصات خلال الربع الأول من العام السابق بقيمة 6.8 مليون ريال.

وتطرق إلى سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق، وعزا ذلك لارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 8.4% وذلك مدعومًا باستمرار النمو في إيرادات قطاع الأعمال بنسبة 11%، وكذلك النمو في إيرادات قطاع الأفراد بنسبة 5% لزيادة الطلب على برنامج "خدمة".

وذكر القفاري، أن ارتفاع مجمل الربح لنفس الفترة بنسبة 7.8% مقارنة بالربع السابق، كما يأتي الانخفاض في مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 4.8 مليون ريال عن الربع السابق؛ نتيجة التحسن في أداء التحصيل من عملاء قطاع الشركات؛ حيث طبقت الشركة معيار المحاسبة الدولي رقم 16، وتم توضيح أثر التطبيق بالقوائم المالية.

وأكد أن شركة مهارة ستستثمر خبراتها التراكمية في إدارة الموارد البشرية وعلاقاتها الدولية وقدراتها في السوق، في سبيل جعل قطاع الموارد البشرية السعودي نموذجًا رياديًّا ومنافسًا محليًّا وإقليميًّا، في الارتفاع بمستوى الكوادر المهنية.

وأضاف: كون مهارة -باعتبارها رائدة في قطاع الموارد البشرية- لديها الخطط والإرادة في أن تسعى للمساهمة بفعالية أكبر في جعل المملكة أحد أكثر الأسواق ريادة ومنافسة في العالم كجزء من رؤية السعودية 2030.

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