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غينيا.. هجوم يستهدف ثكنة عسكرية أسفر عن مقتل قائد وحدة التدخل الخاص

قبل يومين من الانتخابات الرئاسية في البلاد

أعلنت وزارة الدفاع في غينيا، اليوم الجمعة، أن هجومًا استهدف ثكنة عسكرية أسفر عن مقتل قائد وحدة التدخل الخاص، العقيد مامادي كوندي، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "مسلحين أطلقوا النار على الثكنة العسكرية ليل الخميس/الجمعة، متسببين في إصابة قاتلة للعقيد مامادي كوندي".
وأوضحت الوزارة أن القوات الغينية بدأت فورًا بعد الهجوم في تأمين الثكنة، وأطلقت عملية تمشيط للمنطقة، من دون إعطاء أي تفاصيل حول منفذي الهجوم.
وأضافت: "الوضع تحت السيطرة"، وتقدمت بالتعزية إلى الشعب الغيني وإلى الرئيس ألفا كوندي.

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غينيا.. هجوم يستهدف ثكنة عسكرية أسفر عن مقتل قائد وحدة التدخل الخاص
سبق

أعلنت وزارة الدفاع في غينيا، اليوم الجمعة، أن هجومًا استهدف ثكنة عسكرية أسفر عن مقتل قائد وحدة التدخل الخاص، العقيد مامادي كوندي، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "مسلحين أطلقوا النار على الثكنة العسكرية ليل الخميس/الجمعة، متسببين في إصابة قاتلة للعقيد مامادي كوندي".
وأوضحت الوزارة أن القوات الغينية بدأت فورًا بعد الهجوم في تأمين الثكنة، وأطلقت عملية تمشيط للمنطقة، من دون إعطاء أي تفاصيل حول منفذي الهجوم.
وأضافت: "الوضع تحت السيطرة"، وتقدمت بالتعزية إلى الشعب الغيني وإلى الرئيس ألفا كوندي.

16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
05:26 PM

غينيا.. هجوم يستهدف ثكنة عسكرية أسفر عن مقتل قائد وحدة التدخل الخاص

قبل يومين من الانتخابات الرئاسية في البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الدفاع في غينيا، اليوم الجمعة، أن هجومًا استهدف ثكنة عسكرية أسفر عن مقتل قائد وحدة التدخل الخاص، العقيد مامادي كوندي، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "مسلحين أطلقوا النار على الثكنة العسكرية ليل الخميس/الجمعة، متسببين في إصابة قاتلة للعقيد مامادي كوندي".
وأوضحت الوزارة أن القوات الغينية بدأت فورًا بعد الهجوم في تأمين الثكنة، وأطلقت عملية تمشيط للمنطقة، من دون إعطاء أي تفاصيل حول منفذي الهجوم.
وأضافت: "الوضع تحت السيطرة"، وتقدمت بالتعزية إلى الشعب الغيني وإلى الرئيس ألفا كوندي.

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