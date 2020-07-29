النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2945 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و1759 إصابة

50.4.. المسند: القيصومة تسجل ثامن أعلى درجة حرارة بالعالم

قال: جاءت رفحاء في المرتبة الحادية عشرة عالمياً مسجلة 50.3م

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن القيصومة سجلت ثامن أعلى درجة حرارة في العالم بـ (50.4م)، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: جاءت رفحاء في المرتبة الحادية عشرة عالمياً مسجلة (50.3م).

وحول أجواء المملكة، اليوم، توقع المسند؛ أن تواصل الحالة المطرية الصيفية #رهو نشاطها، قائلاً: الأمطار المتفرقة متوقعة على نواحٍ من مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة؛ قد تمتد ناحية منطقة #المدينة.. هذا والله أعلم.

الدكتور عبدالله المسند

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
50.4.. المسند: القيصومة تسجل ثامن أعلى درجة حرارة بالعالم
سبق

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن القيصومة سجلت ثامن أعلى درجة حرارة في العالم بـ (50.4م)، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: جاءت رفحاء في المرتبة الحادية عشرة عالمياً مسجلة (50.3م).

وحول أجواء المملكة، اليوم، توقع المسند؛ أن تواصل الحالة المطرية الصيفية #رهو نشاطها، قائلاً: الأمطار المتفرقة متوقعة على نواحٍ من مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة؛ قد تمتد ناحية منطقة #المدينة.. هذا والله أعلم.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
10:24 AM

50.4.. المسند: القيصومة تسجل ثامن أعلى درجة حرارة بالعالم

قال: جاءت رفحاء في المرتبة الحادية عشرة عالمياً مسجلة 50.3م

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
3,753

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن القيصومة سجلت ثامن أعلى درجة حرارة في العالم بـ (50.4م)، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: جاءت رفحاء في المرتبة الحادية عشرة عالمياً مسجلة (50.3م).

وحول أجواء المملكة، اليوم، توقع المسند؛ أن تواصل الحالة المطرية الصيفية #رهو نشاطها، قائلاً: الأمطار المتفرقة متوقعة على نواحٍ من مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة؛ قد تمتد ناحية منطقة #المدينة.. هذا والله أعلم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,526
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,076
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,725
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,273

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة