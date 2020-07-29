50.4.. المسند: القيصومة تسجل ثامن أعلى درجة حرارة بالعالم

قال: جاءت رفحاء في المرتبة الحادية عشرة عالمياً مسجلة 50.3م

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن القيصومة سجلت ثامن أعلى درجة حرارة في العالم بـ (50.4م)، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: جاءت رفحاء في المرتبة الحادية عشرة عالمياً مسجلة (50.3م).

وحول أجواء المملكة، اليوم، توقع المسند؛ أن تواصل الحالة المطرية الصيفية #رهو نشاطها، قائلاً: الأمطار المتفرقة متوقعة على نواحٍ من مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة؛ قد تمتد ناحية منطقة #المدينة.. هذا والله أعلم.