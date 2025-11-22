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شاهد.. رسائل متبادلة بين رونالدينيو وميسي.. والسعودية القاسم المشترك

حثّه على القدوم إلى معرض الرياض للسيارات.. سأعود في يناير

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ؛ مقطع فيديو لرسائل مصوّرة متبادلة بين النجمَيْن: البرازيلي رونالدينيو؛ والأرجنتيني ليونيل ميسي؛ يتبادلان فيها التحية، ويتحدثان عن السعودية ومعرض السيارات الذي يُقام على هامش موسم الرياض.

ويظهر في المقطع المصوّر، النجم البرازيلي المعتزل يوجّه رسالة إلى النجم الأرجنتيني وزميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي؛ لإخباره بزيارته للسعودية وشرائه سيارة من معرض الرياض للسيارات، متسائلاً عمّا موعد قدوم زميله السابق للرياض لشراء سيارته، ليرد عليه النجم الأرجنتيني عبر رسالة أخرى مصوّرة، بأنه كان في الرياض أخيراً مع منتخب بلاده، وسيعود إليها مجدّداً في يناير للعب كأس السوبر الإسباني رفقة برشلونة.

يُذكر أن معرض الرياض للسيارات، الذي افتُتح رسمياً يوم الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض ويستمر حتى الخميس المقبل؛ كأضخم معرض من نوعه في العالم، شهد تسجيل نجم الكرة البرازيلية السابق رونالدينيو؛ اسمه كأول مشترٍ، بعد أن اقتنى سيارة من نوع أستون مارتن طراز (ربيد AMR) النادرة.

ويشهد المعرض إقامة فعاليات متعددة تلبي شغف عشاق السيارات، مثل: مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، والمدفع البشري، وسباق المحاكاة، سباقات RC & Drifting، وMonster Jam، وPolice Academy، وHot Wheels، وعدد من الحفلات الموسيقية.

ويشارك في الحدث أكثر من 300 سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم بتنظيم يندرج تحت موسم الرياض، بحضور أشهر مقدمي برامج السيارات في العالم.

كما يشمل وجود 1200 سيارة، منها سيارات معدّلة وكلاسيكية ورياضية.. ويحتوي المعرض على سيارات تصل قيمتها إلى أكثر من ملياري ريال، ويعد معرض السيارات مكاناً لعشاق السيارات وشغوفي قطع التعديل والإكسسوارات والمزادات.

رونالدينيو ميسي تركي آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. رسائل متبادلة بين رونالدينيو وميسي.. والسعودية القاسم المشترك
سبق

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ؛ مقطع فيديو لرسائل مصوّرة متبادلة بين النجمَيْن: البرازيلي رونالدينيو؛ والأرجنتيني ليونيل ميسي؛ يتبادلان فيها التحية، ويتحدثان عن السعودية ومعرض السيارات الذي يُقام على هامش موسم الرياض.

ويظهر في المقطع المصوّر، النجم البرازيلي المعتزل يوجّه رسالة إلى النجم الأرجنتيني وزميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي؛ لإخباره بزيارته للسعودية وشرائه سيارة من معرض الرياض للسيارات، متسائلاً عمّا موعد قدوم زميله السابق للرياض لشراء سيارته، ليرد عليه النجم الأرجنتيني عبر رسالة أخرى مصوّرة، بأنه كان في الرياض أخيراً مع منتخب بلاده، وسيعود إليها مجدّداً في يناير للعب كأس السوبر الإسباني رفقة برشلونة.

يُذكر أن معرض الرياض للسيارات، الذي افتُتح رسمياً يوم الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض ويستمر حتى الخميس المقبل؛ كأضخم معرض من نوعه في العالم، شهد تسجيل نجم الكرة البرازيلية السابق رونالدينيو؛ اسمه كأول مشترٍ، بعد أن اقتنى سيارة من نوع أستون مارتن طراز (ربيد AMR) النادرة.

ويشهد المعرض إقامة فعاليات متعددة تلبي شغف عشاق السيارات، مثل: مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، والمدفع البشري، وسباق المحاكاة، سباقات RC & Drifting، وMonster Jam، وPolice Academy، وHot Wheels، وعدد من الحفلات الموسيقية.

ويشارك في الحدث أكثر من 300 سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم بتنظيم يندرج تحت موسم الرياض، بحضور أشهر مقدمي برامج السيارات في العالم.

كما يشمل وجود 1200 سيارة، منها سيارات معدّلة وكلاسيكية ورياضية.. ويحتوي المعرض على سيارات تصل قيمتها إلى أكثر من ملياري ريال، ويعد معرض السيارات مكاناً لعشاق السيارات وشغوفي قطع التعديل والإكسسوارات والمزادات.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
01:16 PM

شاهد.. رسائل متبادلة بين رونالدينيو وميسي.. والسعودية القاسم المشترك

حثّه على القدوم إلى معرض الرياض للسيارات.. سأعود في يناير

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ياسر نجدي - الرياض
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8,771

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ؛ مقطع فيديو لرسائل مصوّرة متبادلة بين النجمَيْن: البرازيلي رونالدينيو؛ والأرجنتيني ليونيل ميسي؛ يتبادلان فيها التحية، ويتحدثان عن السعودية ومعرض السيارات الذي يُقام على هامش موسم الرياض.

ويظهر في المقطع المصوّر، النجم البرازيلي المعتزل يوجّه رسالة إلى النجم الأرجنتيني وزميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي؛ لإخباره بزيارته للسعودية وشرائه سيارة من معرض الرياض للسيارات، متسائلاً عمّا موعد قدوم زميله السابق للرياض لشراء سيارته، ليرد عليه النجم الأرجنتيني عبر رسالة أخرى مصوّرة، بأنه كان في الرياض أخيراً مع منتخب بلاده، وسيعود إليها مجدّداً في يناير للعب كأس السوبر الإسباني رفقة برشلونة.

يُذكر أن معرض الرياض للسيارات، الذي افتُتح رسمياً يوم الخميس ضمن فعاليات موسم الرياض ويستمر حتى الخميس المقبل؛ كأضخم معرض من نوعه في العالم، شهد تسجيل نجم الكرة البرازيلية السابق رونالدينيو؛ اسمه كأول مشترٍ، بعد أن اقتنى سيارة من نوع أستون مارتن طراز (ربيد AMR) النادرة.

ويشهد المعرض إقامة فعاليات متعددة تلبي شغف عشاق السيارات، مثل: مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، والمدفع البشري، وسباق المحاكاة، سباقات RC & Drifting، وMonster Jam، وPolice Academy، وHot Wheels، وعدد من الحفلات الموسيقية.

ويشارك في الحدث أكثر من 300 سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم بتنظيم يندرج تحت موسم الرياض، بحضور أشهر مقدمي برامج السيارات في العالم.

كما يشمل وجود 1200 سيارة، منها سيارات معدّلة وكلاسيكية ورياضية.. ويحتوي المعرض على سيارات تصل قيمتها إلى أكثر من ملياري ريال، ويعد معرض السيارات مكاناً لعشاق السيارات وشغوفي قطع التعديل والإكسسوارات والمزادات.

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