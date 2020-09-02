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فيديو اعترافات خطيرة.. قيادات "القاعدة وداعش" تدير مقرات الحوثي في اليمن

كشفت اعترافات خطيرة لأحد عناصر القاعدة والذي وقع في قبضة الجيش اليمني وهو يقاتل في صفوف المليشيا الحوثية، عن علاقات التنظيمات الإرهابية في اليمن بالمليشيات الحوثية، وكيف أصبحت قيادات القاعدة وداعش تدير مقرات حوثية.

وقال أحد أفراد القاعدة، ويدعى موسى الملحاني، والذي قبض عليه في مديرية الحزم، إنه تدرب لدى الحوثيين، مضيفاً أن قيادات القاعدة تعمل مع المليشيات الحوثية وتقود بعض مقراته في صنعاء، مبيناً أن القيادي المدعو "يوسف الصعفاتي" كان ضمن مجموعة دواعش يقاتلون في صفوف المليشيات الحوثي، وقد قتل سابقاً في المخا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو اعترافات خطيرة.. قيادات "القاعدة وداعش" تدير مقرات الحوثي في اليمن
سبق

كشفت اعترافات خطيرة لأحد عناصر القاعدة والذي وقع في قبضة الجيش اليمني وهو يقاتل في صفوف المليشيا الحوثية، عن علاقات التنظيمات الإرهابية في اليمن بالمليشيات الحوثية، وكيف أصبحت قيادات القاعدة وداعش تدير مقرات حوثية.

وقال أحد أفراد القاعدة، ويدعى موسى الملحاني، والذي قبض عليه في مديرية الحزم، إنه تدرب لدى الحوثيين، مضيفاً أن قيادات القاعدة تعمل مع المليشيات الحوثية وتقود بعض مقراته في صنعاء، مبيناً أن القيادي المدعو "يوسف الصعفاتي" كان ضمن مجموعة دواعش يقاتلون في صفوف المليشيات الحوثي، وقد قتل سابقاً في المخا.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
10:29 PM

فيديو اعترافات خطيرة.. قيادات "القاعدة وداعش" تدير مقرات الحوثي في اليمن

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محمد المواسي - جازان
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2,320

كشفت اعترافات خطيرة لأحد عناصر القاعدة والذي وقع في قبضة الجيش اليمني وهو يقاتل في صفوف المليشيا الحوثية، عن علاقات التنظيمات الإرهابية في اليمن بالمليشيات الحوثية، وكيف أصبحت قيادات القاعدة وداعش تدير مقرات حوثية.

وقال أحد أفراد القاعدة، ويدعى موسى الملحاني، والذي قبض عليه في مديرية الحزم، إنه تدرب لدى الحوثيين، مضيفاً أن قيادات القاعدة تعمل مع المليشيات الحوثية وتقود بعض مقراته في صنعاء، مبيناً أن القيادي المدعو "يوسف الصعفاتي" كان ضمن مجموعة دواعش يقاتلون في صفوف المليشيات الحوثي، وقد قتل سابقاً في المخا.

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