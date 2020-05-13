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"الصحة" : تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 44830

متحدث "الصحة": جائحة "كورونا" لم تُفقدنا التركيز مع الأمراض الأخرى

أكد أن جميع الفرق الطبية المتمكنة موجودة على مدار الساعة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن التركيز على كيفية التعامل مع جائحة كورونا لم يفقد وزارة الصحة وغيرها من الجهات الصحية المقدمة للخدمات الطبية أي تركيز أو قدرات أو بروتوكولات على صعيد التعامل مع الخارطة الأخرى للأمراض وتقديم الخدمات الصحية.

وقال "العبدالعالي": التعامل في أقسام الطوارئ مع أي حالات سواء حوادث أو حالات طارئة قلبية أو تنفسية أو غيرها يتم من خلال فرق الطبية فاعلة ومتمكنة وموجودة على مدار الساعة للتعامل مع تلك الحالات وفق التعليمات والبروتوكولات.

وأشاد بالعاملين في منظومة النقل الإسعافي بهيئة الهلال الأحمر السعودي وغيرهم من كل مقدمي الخدمات الصحية الذين يواصلون جهودهم المكثفة والإضافية؛ لمواكبة هذه الجائحة دون فقد أي تركيز فيما يخص تقديم واجبات رعاية الخدمات الصحية.

وطمأن متحدث "الصحة" الجميع بأن الخدمات تقدم لكل المرضى، وبمختلف أنواع الحالات التي يتعرضون لها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": جائحة "كورونا" لم تُفقدنا التركيز مع الأمراض الأخرى
سبق

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن التركيز على كيفية التعامل مع جائحة كورونا لم يفقد وزارة الصحة وغيرها من الجهات الصحية المقدمة للخدمات الطبية أي تركيز أو قدرات أو بروتوكولات على صعيد التعامل مع الخارطة الأخرى للأمراض وتقديم الخدمات الصحية.

وقال "العبدالعالي": التعامل في أقسام الطوارئ مع أي حالات سواء حوادث أو حالات طارئة قلبية أو تنفسية أو غيرها يتم من خلال فرق الطبية فاعلة ومتمكنة وموجودة على مدار الساعة للتعامل مع تلك الحالات وفق التعليمات والبروتوكولات.

وأشاد بالعاملين في منظومة النقل الإسعافي بهيئة الهلال الأحمر السعودي وغيرهم من كل مقدمي الخدمات الصحية الذين يواصلون جهودهم المكثفة والإضافية؛ لمواكبة هذه الجائحة دون فقد أي تركيز فيما يخص تقديم واجبات رعاية الخدمات الصحية.

وطمأن متحدث "الصحة" الجميع بأن الخدمات تقدم لكل المرضى، وبمختلف أنواع الحالات التي يتعرضون لها.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
04:41 PM

متحدث "الصحة": جائحة "كورونا" لم تُفقدنا التركيز مع الأمراض الأخرى

أكد أن جميع الفرق الطبية المتمكنة موجودة على مدار الساعة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
4,333

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن التركيز على كيفية التعامل مع جائحة كورونا لم يفقد وزارة الصحة وغيرها من الجهات الصحية المقدمة للخدمات الطبية أي تركيز أو قدرات أو بروتوكولات على صعيد التعامل مع الخارطة الأخرى للأمراض وتقديم الخدمات الصحية.

وقال "العبدالعالي": التعامل في أقسام الطوارئ مع أي حالات سواء حوادث أو حالات طارئة قلبية أو تنفسية أو غيرها يتم من خلال فرق الطبية فاعلة ومتمكنة وموجودة على مدار الساعة للتعامل مع تلك الحالات وفق التعليمات والبروتوكولات.

وأشاد بالعاملين في منظومة النقل الإسعافي بهيئة الهلال الأحمر السعودي وغيرهم من كل مقدمي الخدمات الصحية الذين يواصلون جهودهم المكثفة والإضافية؛ لمواكبة هذه الجائحة دون فقد أي تركيز فيما يخص تقديم واجبات رعاية الخدمات الصحية.

وطمأن متحدث "الصحة" الجميع بأن الخدمات تقدم لكل المرضى، وبمختلف أنواع الحالات التي يتعرضون لها.

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