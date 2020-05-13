متحدث "الصحة": جائحة "كورونا" لم تُفقدنا التركيز مع الأمراض الأخرى

أكد أن جميع الفرق الطبية المتمكنة موجودة على مدار الساعة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن التركيز على كيفية التعامل مع جائحة كورونا لم يفقد وزارة الصحة وغيرها من الجهات الصحية المقدمة للخدمات الطبية أي تركيز أو قدرات أو بروتوكولات على صعيد التعامل مع الخارطة الأخرى للأمراض وتقديم الخدمات الصحية.

وقال "العبدالعالي": التعامل في أقسام الطوارئ مع أي حالات سواء حوادث أو حالات طارئة قلبية أو تنفسية أو غيرها يتم من خلال فرق الطبية فاعلة ومتمكنة وموجودة على مدار الساعة للتعامل مع تلك الحالات وفق التعليمات والبروتوكولات.

وأشاد بالعاملين في منظومة النقل الإسعافي بهيئة الهلال الأحمر السعودي وغيرهم من كل مقدمي الخدمات الصحية الذين يواصلون جهودهم المكثفة والإضافية؛ لمواكبة هذه الجائحة دون فقد أي تركيز فيما يخص تقديم واجبات رعاية الخدمات الصحية.

وطمأن متحدث "الصحة" الجميع بأن الخدمات تقدم لكل المرضى، وبمختلف أنواع الحالات التي يتعرضون لها.