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القيادة تهنئ "فلورين كيتسو" بمناسبة حصوله على ثقة الرئيس والبرلمان لمنصب رئيس وزراء رومانيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد فلورين كيتسو رئيس وزراء رومانيا، بمناسبة حصوله على ثقة فخامة الرئيس الروماني والبرلمان الروماني لمنصب رئيس وزراء رومانيا.

وأعرب الملك المفدى عن التهاني الصادقة والأمنيات لدولته بالتوفيق والسداد، مشيدًا - أيده الله - بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين.

وأكد خادم الحرمين الشريفين حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، راجيًا لدولته موفور الصحة والسعادة، ولشعب رومانيا المزيد من التقدم والازدهار.

سمو ولي العهد يهنئ فلورين كيتسو بمناسبة حصوله على ثقة الرئيس والبرلمان لمنصب رئيس وزراء رومانيا.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لدولة السيد فلورين كيتسو رئيس وزراء رومانيا، بمناسبة حصوله على ثقة فخامة الرئيس الروماني والبرلمان الروماني لمنصب رئيس وزراء رومانيا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات لدولته بالتوفيق والسداد، راجيًا له موفور الصحة والسعادة، ولشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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القيادة تهنئ "فلورين كيتسو" بمناسبة حصوله على ثقة الرئيس والبرلمان لمنصب رئيس وزراء رومانيا
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد فلورين كيتسو رئيس وزراء رومانيا، بمناسبة حصوله على ثقة فخامة الرئيس الروماني والبرلمان الروماني لمنصب رئيس وزراء رومانيا.

وأعرب الملك المفدى عن التهاني الصادقة والأمنيات لدولته بالتوفيق والسداد، مشيدًا - أيده الله - بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين.

وأكد خادم الحرمين الشريفين حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، راجيًا لدولته موفور الصحة والسعادة، ولشعب رومانيا المزيد من التقدم والازدهار.

سمو ولي العهد يهنئ فلورين كيتسو بمناسبة حصوله على ثقة الرئيس والبرلمان لمنصب رئيس وزراء رومانيا.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لدولة السيد فلورين كيتسو رئيس وزراء رومانيا، بمناسبة حصوله على ثقة فخامة الرئيس الروماني والبرلمان الروماني لمنصب رئيس وزراء رومانيا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات لدولته بالتوفيق والسداد، راجيًا له موفور الصحة والسعادة، ولشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
09:35 PM

القيادة تهنئ "فلورين كيتسو" بمناسبة حصوله على ثقة الرئيس والبرلمان لمنصب رئيس وزراء رومانيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد فلورين كيتسو رئيس وزراء رومانيا، بمناسبة حصوله على ثقة فخامة الرئيس الروماني والبرلمان الروماني لمنصب رئيس وزراء رومانيا.

وأعرب الملك المفدى عن التهاني الصادقة والأمنيات لدولته بالتوفيق والسداد، مشيدًا - أيده الله - بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين.

وأكد خادم الحرمين الشريفين حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، راجيًا لدولته موفور الصحة والسعادة، ولشعب رومانيا المزيد من التقدم والازدهار.

سمو ولي العهد يهنئ فلورين كيتسو بمناسبة حصوله على ثقة الرئيس والبرلمان لمنصب رئيس وزراء رومانيا.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لدولة السيد فلورين كيتسو رئيس وزراء رومانيا، بمناسبة حصوله على ثقة فخامة الرئيس الروماني والبرلمان الروماني لمنصب رئيس وزراء رومانيا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات لدولته بالتوفيق والسداد، راجيًا له موفور الصحة والسعادة، ولشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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