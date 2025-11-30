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أمانة العاصمة المقدّسة تغلق 3 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

الفرق الرقابية نفّذت 5904 جولات على مدار الأسبوع الماضي

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة خلال الأسبوع الماضي، 5904 جولات رقابية على المنشآت التجارية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن الفِرق الرقابية التابعة للبلديات الفرعية وبمشاركة الجهات المعنية بالعاصمة المقدّسة كثّفت جولاتها الرقابية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للتأكّد من امتثال المنشآت التجارية للإرشادات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وأشار إلى تنفيذ 5904 جولات رقابية نُفذت على جميع نطاق البلديات الفرعية لتحقيق الانضباط للأنشطة وضمان توفر جميع اشتراطات الصحة والسلامة، حيث جرى رصد 4 مخالفات تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد، وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، وعدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وإغلاق 3 منشآت تجارية مخالفة غير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية، ومصادرة 6407 مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وجرى فرض الغرامات المالية، وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

من جهة أخرى، صادرت بلدية المسفلة الفرعية 3 أطنان من الخردوات والملابس المستعملة وإكسسوارات للجولات، وذلك خلال الحملة الرقابية التي نفّذتها البلدية على الباعة الجائلين في حوش بكر وسوق النكاسة العشوائي بمساندة الجهات الأمنية ومشاركة الإدارة العامة للنظافة، كما أسفرت الحملة عن مصادرة 90 كجم من الخضراوات والفواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي جرى إتلافها في الموقع نفسه، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكّدت الأمانة تشديد الرقابة على جميع المنشآت التجارية للتقيد بالاشتراطات البلدية وتطبيق الأنظمة والتعليمات، وحرصها على مكافحة الظواهر السلبية، والمتابعة المستمرة من قِبل وحدة الرقابة النسائية والمراقبين الميدانيين لجميع مواقع المخالفين، داعيةً المواطنين والمقيمين كافة إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

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أمانة العاصمة المقدّسة تغلق 3 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية
سبق

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة خلال الأسبوع الماضي، 5904 جولات رقابية على المنشآت التجارية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن الفِرق الرقابية التابعة للبلديات الفرعية وبمشاركة الجهات المعنية بالعاصمة المقدّسة كثّفت جولاتها الرقابية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للتأكّد من امتثال المنشآت التجارية للإرشادات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وأشار إلى تنفيذ 5904 جولات رقابية نُفذت على جميع نطاق البلديات الفرعية لتحقيق الانضباط للأنشطة وضمان توفر جميع اشتراطات الصحة والسلامة، حيث جرى رصد 4 مخالفات تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد، وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، وعدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وإغلاق 3 منشآت تجارية مخالفة غير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية، ومصادرة 6407 مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وجرى فرض الغرامات المالية، وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

من جهة أخرى، صادرت بلدية المسفلة الفرعية 3 أطنان من الخردوات والملابس المستعملة وإكسسوارات للجولات، وذلك خلال الحملة الرقابية التي نفّذتها البلدية على الباعة الجائلين في حوش بكر وسوق النكاسة العشوائي بمساندة الجهات الأمنية ومشاركة الإدارة العامة للنظافة، كما أسفرت الحملة عن مصادرة 90 كجم من الخضراوات والفواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي جرى إتلافها في الموقع نفسه، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكّدت الأمانة تشديد الرقابة على جميع المنشآت التجارية للتقيد بالاشتراطات البلدية وتطبيق الأنظمة والتعليمات، وحرصها على مكافحة الظواهر السلبية، والمتابعة المستمرة من قِبل وحدة الرقابة النسائية والمراقبين الميدانيين لجميع مواقع المخالفين، داعيةً المواطنين والمقيمين كافة إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
02:02 PM

أمانة العاصمة المقدّسة تغلق 3 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

الفرق الرقابية نفّذت 5904 جولات على مدار الأسبوع الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة خلال الأسبوع الماضي، 5904 جولات رقابية على المنشآت التجارية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن الفِرق الرقابية التابعة للبلديات الفرعية وبمشاركة الجهات المعنية بالعاصمة المقدّسة كثّفت جولاتها الرقابية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للتأكّد من امتثال المنشآت التجارية للإرشادات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وأشار إلى تنفيذ 5904 جولات رقابية نُفذت على جميع نطاق البلديات الفرعية لتحقيق الانضباط للأنشطة وضمان توفر جميع اشتراطات الصحة والسلامة، حيث جرى رصد 4 مخالفات تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد، وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، وعدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وإغلاق 3 منشآت تجارية مخالفة غير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية، ومصادرة 6407 مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وجرى فرض الغرامات المالية، وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

من جهة أخرى، صادرت بلدية المسفلة الفرعية 3 أطنان من الخردوات والملابس المستعملة وإكسسوارات للجولات، وذلك خلال الحملة الرقابية التي نفّذتها البلدية على الباعة الجائلين في حوش بكر وسوق النكاسة العشوائي بمساندة الجهات الأمنية ومشاركة الإدارة العامة للنظافة، كما أسفرت الحملة عن مصادرة 90 كجم من الخضراوات والفواكه غير صالحة للاستهلاك الآدمي جرى إتلافها في الموقع نفسه، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكّدت الأمانة تشديد الرقابة على جميع المنشآت التجارية للتقيد بالاشتراطات البلدية وتطبيق الأنظمة والتعليمات، وحرصها على مكافحة الظواهر السلبية، والمتابعة المستمرة من قِبل وحدة الرقابة النسائية والمراقبين الميدانيين لجميع مواقع المخالفين، داعيةً المواطنين والمقيمين كافة إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

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